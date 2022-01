Le deuxième centre communautaire d'alimentation du Québec ouvre ses portes dans le quartier Centre-Sud de Montréal





TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Centres communautaires d'alimentation du Canada (CCAC) est fier d'annoncer le lancement de Carrefour solidaire centre communautaire d'alimentation, le deuxième en son genre au Québec.

Carrefour solidaire centre communautaire d'alimentation se joint à 13 autres centres communautaires d'alimentation aux quatre coins du pays qui rassemblent les gens pour cultiver, cuisiner, partager et revendiquer de la bonne nourriture pour tou-te-s. Ces centres offrent des programmes communautaires d'alimentation qui augmentent l'accès à des aliments nutritifs, renforcent les compétences et favorisent la création de liens. Centres communautaires d'alimentation du Canada fournit du financement en soutien aux activités de base et à la programmation de chaque centre.

Carrefour solidaire CCA est situé dans le quartier Centre-Sud de Montréal, où un ménage sur trois vit avec un faible revenu et où trouver de la nourriture abordable est un défi.

Fondé en 1988, Carrefour solidaire CCA est le fruit d'une alliance entre deux organisations communautaires locales axées sur l'alimentation qui ont décidé de mettre leurs ressources en commun pour mieux soutenir le quartier Centre-Sud.

L'organisation est connue pour ses programmes communautaires innovateurs, notamment un marché alimentaire abordable adjacent à la station de métro Frontenac et une «?rue comestible?» au coeur du district Sainte-Marie, la plus grande en son genre au Canada. Carrefour solidaire CCA coordonne également la Carte proximité, un projet régional unique s'insipirant des coupons alimentaires donnant droit à des aliments locaux.

«?Dès la création de l'organisme, nous avons été inspirés par le modèle et les valeurs de CCAC, indique Marie-Claude Morin Ouellet, codirectrice générale de Carrefour solidaire CCA. La dignité, le fait de travailler à différentes échelles pour améliorer la sécurité alimentaire et avant tout, rassembler les gens autour de la nourriture pour élargir le sentiment de communauté fait partie de l'ADN de Carrefour solidaire CCA depuis ses tout débuts. Nous sommes fiers d'allier nos forces et nos voix à celles des autres CCA pour avoir encore plus d'impact dans ce qu'on fait.?»

En plus de devenir un centre communautaire d'alimentation, Carrefour solidaire CCA ouvre un nouvel espace accueillant qui offrira des programmes comme des repas communautaires, des cours de cuisine et une nouvelle épicerie.

«?Depuis plusieurs années, nous sommes témoins de ce que fait Carrefour solidaire CCA en tant que chef de file dans sa communauté, affirme Kathryn Scharf, directrice des programmes à Centres communautaires d'alimentation du Canada. En tant qu'organisation, il adopte une approche novatrice et axée sur la création d'une communauté pour offrir des programmes qui élargissent l'accès à de la bonne nourriture tout en améliorant la santé et en créant un sentiment d'appartenance. Nous sommes ravis que Carrefour solidaire CCA se joigne au mouvement de Centres communautaires d'alimentation et avons hâte de tirer profit de la passion, de la créativité et de l'expérience de son équipe.?»

À propos de Carrefour solidaire centre communautaire d'alimentation

Carrefour solidaire centre communautaire d'alimentation oeuvre à promouvoir l'autonomie alimentaire des résidents du quartier Centre-Sud, en s'appuyant sur des valeurs communes d'inclusion sociale, de bien-être, d'éducation populaire, de saine alimentation et de pouvoir d'agir. Notre vision est de construire un quartier Centre-Sud nourrissant où tous les membres de la communauté ont accès à une alimentation locale, écologique et solidaire. Nos activités se répartissent selon trois axes principaux:

Améliorer l'accès à des aliments frais et locaux à travers des marchés, cuisines collectives, groupes d'achats, jardins collectifs, et un projet régional de coupons alimentaires;

à travers des marchés, cuisines collectives, groupes d'achats, jardins collectifs, et un projet régional de coupons alimentaires; Développer l'autonomie alimentaire des citoyens par l'acquisition de compétences en cuisine et au jardin;

des citoyens par l'acquisition de compétences en cuisine et au jardin; Mobiliser la communauté autour des enjeux sociaux, environnementaux et politiques de l'alimentation.

À propos de Centres communautaires d'alimentation du Canada

La conviction qui veut que les communautés se portent mieux lorsque tout le monde a accès à de la bonne nourriture est au coeur du travail de Centres communautaires d'alimentation du Canada. CCAC est un mouvement national formé de plus de 300 organisations qui oeuvrent pour s'attaquer aux causes fondamentales de l'insécurité alimentaire. Avec nos partenaires, nous réclamons des changements de politiques, échangeons des connaissances et des ressources, et bâtissons des centres communautaires d'alimentation dynamiques qui renforcent le sentiment d'appartenance. Apprenez-en davantage à cfccanada.ca .

SOURCE Centres communautaires d'alimentation du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :