ImmunoPrecise délocalise sa filiale européenne vers un campus certifié LEED afin de continuer à faire progresser ses activités de recherche sur les anticorps et sa durabilité environnementale.





IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSX VENTURE : IPA)a annoncé aujourd'hui la relocalisation de ses laboratoires IPA Europe situés à Oss dans un nouveau centre d'excellence biotechnologique à locataires multiples sur le campus de Pivot Park, à Oss, aux Pays-Bas.

Antérieurement, la société a annoncé la délocalisation cette année de ses laboratoires IPA Europe à Utrecht vers le nouveau bâtiment Accelerator du parc scientifique d'Utrecht. IPA a loué un nouvel espace au Pivot Park pour accueillir son deuxième futur site européen, afin de soutenir la poursuite de recherche de technologies et d'installations avancées en raison de sa liste croissante de clients et de services. Le nouveau site offre davantage d'espace ainsi que des installations pour des équipements de nouvelle génération pour prendre en charge le personnel hautement qualifié d'IPA Europe et continuer à faire progresser les opérations européennes d'IPA. Le bâtiment, qui porte le nom de Grizzly, devrait être certifié LEED et conçu pour répondre aux exigences d'un bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle. Il répond ainsi à l'un des principes clés d'IPA et à son engagement permanent en faveur de la durabilité environnementale. Debby Kruijsen, directrice générale d'IPA Europe, a commenté l'événement : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir nos ambitions se concrétiser en développant dans nos nouvelles installations ultramodernes nos importantes capacités de découverte, de sélection, d'ingénierie et de fabrication d'anticorps orientées innovation. Nous sommes convaincus que cette expansion nous permet de satisfaire l'intérêt croissant pour les solutions personnalisées d'anticorps et les activités de R&D d'IPA ».

À propos de Pivot Park

Pivot Park fournit une infrastructure de R&D biopharmaceutique de classe mondiale, conçue pour soutenir le développement d'une communauté dynamique de connaissances sur les produits pharmaceutiques. Pivot Park est devenu le haut lieu de l'innovation biopharmaceutique en Europe et s'est lancé dans un plan d'investissement dans un campus de recherche dynamique et de classe mondiale. Le nouveau bâtiment Grizzly marque une étape importante dans le plan directeur visionnaire de Pivot Park.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société qui réunit des plateformes technologiques orientées innovation et soutient ses partenaires commerciaux à la recherche de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre une large gamme de catégories de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une gamme complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture des épitopes, dans le but de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « est prévu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent être », « pouvaient être », « seraient », « pourraient être » ou « seront » prises, produits ou réalisés. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, la Société a fourni ces déclarations et informations sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à ce moment-là. Les informations prospectives contenues dans le présent document comprennent des déclarations concernant les attentes d'IPA Europe pour le nouveau site d'Oss, notamment la capacité d'IPA Europe à développer et à accroître ses activités, et concernant la certification LEED accordée à cet espace.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent communiqué soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment les risques abordés dans la notice annuelle de la Société en date du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la société à l'adresse suivante www.sedar.com) et dans le formulaire 40-F de la société daté du 27 juillet 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, pouvant être faites à l'occasion par nous-même ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

