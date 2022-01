NAPOLÉON BONAPARTE : LE TALISMAN L'EMPEREUR ESTIMÉ À 250 MILLIONS DE DOLLARS PROCHAINEMENT AUX ENCHÈRES AUX ÉTATS-UNIS





Le mystérieux talisman de l'empereur Napoléon Bonaparte se sera prochainement mis aux enchères lors d'un événement organisé en faveur d'oeuvres caritatives, le 4 février, 2022, aux États-Unis.

PALM BEACH GARDEN, Floride, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La maison de vente Auction Company of America annonce la mise aux enchères duTalisman de Napoléon Bonaparte. Authentifié par des experts reconnus, ce chef-d'oeuvre de l'orfèvrerie française est estimé à 250 millions de dollars. L'événement débutera le 4 février, les potentiels acheteurs pourront enchérir en ligne jusqu'au 4 mars, 2022. Une part des bénéfices sera reversée à des oeuvres caritatives telles que l'Hôpital pour Enfants Nicklaus, Mercy Corps et AIM for the Handicapped.

Le talisman de Napoléon Bonaparte dont son origine remonte au début du 19? siècle, est sans aucun doute l'artefact le plus fascinant et énigmatique de l'ère napoléonienne. L'amulette aurait été commandée par Napoléon Bonaparte pour commérer sa campagne militaire en Égypte et célèbre son amour pour sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Ce talisman représente un sphinx en cristal de quartz reposant sur un socle d'argent incrusté de 114 pierres précieuses. Si la conception est attribuée à Bonaparte, sa création est attribuée à l'orfèvre Edmé-Marie Foncier et au sculpteur Jean-Antoine Houdon.

Le talisman aurait été découvert après la Seconde Guerre Mondiale aux Pays-Bas par Pieter Hegeman. En 2005, le talisman est mis en vente sur eBay, mais cette curiosité ne trouvant d'acheteur, Randall Jensen, l'actuel propriétaire et collectionneur d'articles de golf, a proposé son vendeur de l'échanger contre un nouvel ensemble de clubs de golf. Pendant six ans, Randall Jensen, aidé par les plus grands experts mondiaux en authentification d'antiquités, s'est consacré à l'étude de la relique pour en découvrir son origine. « Le talisman de cristal qui appartenait autrefois à Napoléon Bonaparte est d'une valeur inestimable » a affirmé le docteur Lori Verderame, expert en antiquités et chroniqueuse sur History Channel.

Le talisman de Napoléon Bonaparte sera présenté au public le 4 février public par les parrains de l'événement : le crooner Pat Boone, la légende du golf et philanthrope Jack Nicklaus et la championne de la LPGA Nancy Lopez. « J'ai trouvé l'histoire du talisman fascinante, y compris son lien avec le golf et l'histoire du golf », a déclaré Jack Nicklaus, puis ajouté « Pat (Boone) a consacré des décennies à la philanthropie... Barbara et moi sommes touchés par son importante donation à Nicklaus Children's Health Care Foundation. Nous attendons cet événement avec patience ».

Pour plus information veuillez visiter www.NapoleonsTalisman.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1727056/Auction_Company_of_America_Talisman_of_Napoleon.jpg

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :