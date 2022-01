Ricardo propose une cartographie plus rapide de la qualité de l'air grâce à son logiciel RapidAir





Développée par les spécialistes mondiaux de la qualité de l'air, de l'énergie et de l'environnement, RapidAir® est une plateforme de nouvelle génération pour la modélisation de la dispersion atmosphérique et l'aide à l'élaboration de normes. Elle permet aux utilisateurs d'évaluer en quelques minutes l'impact de certains scénarios, en identifiant les mesures qui réduiront les émissions atmosphériques et amélioreront par conséquent la santé publique.

Le logiciel novateur de modélisation de la qualité de l'air a déjà été déployé avec succès en Asie, en Europe et au Royaume-Uni. Il soutient les évaluations de la qualité de l'air dans les zones d'air pur (Clean Air Zone), les mesures de gestion du trafic et les activités de gestion de la qualité de l'air au sens le plus large. En réponse aux demandes des clients, notamment des professionnels du transport et de la santé, Ricardo a développé le logiciel basé sur le cloud RapidAir, lui permettant de compléter ses offres de conseil et de faciliter l'accès des professionnels aux fonctionnalités de RapidAir afin de soutenir la recherche sur la qualité de l'air et l'élaboration de normes ciblées.

Stuart Sneddon, directeur technique de la qualité de l'air, déclare : « Nous sommes très fiers de RapidAir. Le logiciel a été conçu et développé en tenant compte des besoins de nos clients. Des tests intensifs et un examen par des experts externes ont permis de garantir qu'il répond aux normes les plus élevées possibles. Sa capacité à modéliser des domaines vastes et complexes à haute résolution, sa vitesse de fonctionnement et sa palette d'innovations le distinguent véritablement des autres offres logicielles, ce qui permet aux clients d'économiser du temps et de l'argent. »

« Les utilisateurs peuvent évaluer rapidement l'impact de différents scénarios d'atténuation des émissions et générer des résultats fiables auxquels ils peuvent faire confiance et qui leur permettent de prendre des décisions réglementaires éclairées. »

Les ingénieurs de Ricardo sont eux-mêmes des utilisateurs actifs du logiciel. RapidAir est actuellement utilisé dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement britannique visant à utiliser les données relatives aux transports afin d'améliorer la qualité de l'air dans les villes du monde entier. Les ingénieurs étudient comment les données générées par le logiciel, combinées à des simulations de trafic routier, peuvent être utilisées pour comprendre pleinement l'impact des zones d'air pur.

Lancé en 2012, RapidAir s'est développé au fil des ans en adoptant une approche objective et innovante qui intègre les meilleures pratiques internationales ainsi que des méthodes de pointe.

RapidAir a été un élément clé du soutien apporté par l'équipe de qualité de l'air de Ricardo au Metropolitan District Council de la ville de Bradford dans le développement d'un ensemble de mesures d'atténuation des émissions qui a bénéficié d'un financement public de 43 millions de livres sterling dans le cadre de son engagement pour une zone plus propre.

Sally Jones, directrice du suivi et de l'évaluation au Metropolitan District Council de la ville de Bradford, déclare : « Les signes évidents de pollution de l'air, associés à l'évaluation économique de Ricardo, nous ont fourni les preuves irréfutables nécessaires à la demande d'une subvention gouvernementale. »

« Nous sommes convaincus qu'une fois mises en oeuvre, les mesures sélectionnées contribueront avec succès à réduire la pollution de l'air dans la ville et amélioreront par conséquent la santé publique. »

Le Dr Sneddon conclut : « Notre équipe d'experts a réussi à surmonter les limites associées à d'autres modèles de qualité de l'air et à fournir aux autorités, aux villes et aux entreprises une solution de gestion de la qualité de l'air rapide, précise et plus efficace. »

Pour de plus amples renseignements sur RapidAir, veuillez consulter le site https://www.rapidair.co.uk/

