Fermetures de Collèges privés - Le Collège Avalon pourra accueillir sans frais les étudiants





MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs collèges privés ont annoncé leur fermeture et que la formation académique de nombreux étudiants est incidemment suspendue, le Collège Avalon est prêt à accueillir dès aujourd'hui les étudiants étrangers touchés par ces fermetures et qui désirent terminer leur programme d'études sans frais supplémentaires.

Collège Avalon propose d'absorber l'ensemble des frais de scolarité jusqu'à ce que les étudiants complètent leur programme. Une compensation sera offerte pour les crédits complétés et les sommes déjà encourus, pourvu que ceux-ci soumettent les pièces justificatives et que le tout correspond à un programme offert par Collège Avalon.

La réussite des étudiants, une priorité

Chaque année, ils sont des centaines à choisir le Québec pour y faire leurs études. Le Collège Avalon, un établissement d'enseignement basé au Québec depuis 25 ans, accueille année après année ces jeunes adultes provenant de l'international, et leur donne accès à un environnement de soutien axé sur l'élève et qui place la réussite des étudiants au coeur de ses priorités.

«?Les étudiants étrangers sont une richesse pour le Québec, encore plus dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. En ce sens, le Collège Avalon met tout en oeuvre pour s'assurer de mitiger les impacts des fermetures de collèges. Nous invitons l'ensemble des personnes touchées par cette situation déplorable à communiquer avec nous afin que nous puissions rapidement identifier une solution qui leur permettra de compléter leurs études?», mentionne monsieur Martin Houde, directeur général du Collège Avalon.

À propos du Collège Avalon

Le Collège Avalon est un établissement d'enseignement basé au Québec. Il a été créé en 1995 avec la mission d'inspirer les étudiants à poursuivre leurs rêves, leur donner les moyens de façonner leur avenir et de les préparer à réussir. S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience et de succès en tant que fournisseur d'éducation des adultes et de formation professionnelle de haute qualité, Avalon a élargi son programme d'études pour inclure une gamme de programmes d'entreprise conçus pour favoriser la croissance personnelle, la sensibilisation mondiale et l'employabilité dans un environnement en évolution rapide.

SOURCE Collège Avalon

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 07:45 et diffusé par :