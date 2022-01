La plateforme de géolocalisation d'Intersec met à profit la 5G pour accélérer la mise en place des cas d'utilisation





PARIS, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Intersec, leader mondial des solutions de données d'activité et de mobilité, a annoncé l'adoption croissante de sa plateforme de géolocalisation compatible 5G par des opérateurs de premier rang du monde entier. Grâce à elle, ces derniers peuvent monétiser de nouveaux cas d'utilisation de localisation 5G dans le plus strict respect des réglementations sur la confidentialité des données. La plateforme a déjà été choisie par des opérateurs de télécommunications de classe mondiale en France, au Canada, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Arabie saoudite, au Brésil, en Thaïlande, au Vietnam et à Hong Kong.

« L'arrivée de la 5G ouvre un large éventail de cas d'utilisation de géolocalisation pour les opérateurs mobiles, les autorités publiques, les médias, les industries manufacturières, l'automobile et les transports », a déclaré Yann Chevalier, directeur général d'Intersec. « Les exigences de performance en termes de précision, de disponibilité, de latence et de fiabilité incitent les opérateurs à aller au-delà de la connectivité et à tirer profit de nouvelles sources de revenus en s'emparant d'opportunités de croissance durable. »

La plateforme Intersec collecte des données de localisation anonymisées à grande échelle, les analyse, détecte des modèles prédéfinis ou appris automatiquement en temps réel et déclenche, dans l'instant, des actions adaptées. Grâce à la 5G, elle affine la précision de la localisation au mètre près et aide ainsi les fournisseurs de services de communication (FSC) à exploiter pleinement les applications de géolocalisation haut de gamme, à débloquer des opportunités de monétisation reposant sur des cas d'utilisation existants et à intégrer de manière transparente tous les cas d'utilisation novateurs.

Au cours des 12 dernières années, Intersec a développé un catalogue complet de schémas d'intégration de localisation active et passive qui s'appuie sur une précision cellulaire, sous-cellulaire et en intérieur. L'exploitation des ondes millimétriques et du beamforming (filtrage spatial) permet à la 5G d'atteindre une précision sans précédent en libérant le potentiel de la technologie RF fingerprinting. En associant ces techniques de géolocalisation au sein d'un écosystème 5G, la plateforme d'Intersec offre une plus grande précision spatiale et temporelle, optimise les ressources du réseau, réduit les zones blanches et fournit des capacités de suivi améliorées.

Pour plus d'informations, les experts d'Intersec organisent un webinaire sur la géolocalisation 5G le 15 février 2022.

À propos d'Intersec

Fondé en 2004, Intersec est un leader mondial des solutions de données de mobilité et de localisation. Intersec propose des logiciels innovants qui associent analyse rapide des données, communication de masse et décisions fondées sur l'IA. Ses produits axés sur l'industrie permettent de transformer les géodonnées en informations exploitables dans les domaines du marketing contextuel, de la publicité géolocalisée, de la sécurité publique, des villes intelligentes et de la gestion des flottes d'objets connectés (IoT). Avec plus de 100 clients répartis dans 80 pays, Intersec permet à ses clients de tirer parti de la localisation de près d'un milliard d'êtres humains et d'objets connectés. Pour en savoir plus, visitez le site intersec.com. Suivez Intersec sur LinkedIn.

