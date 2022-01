Un essai clinique montre que le test BiologyWorks k(now)tm du COVID-19 offre une précision de 99,1 % par rapport aux tests RT-PCR





BiologyWorkstm, Inc., une société de plateforme de soins de santé numérique, a annoncé aujourd'hui qu'un important essai clinique portant sur son dispositif portable et réutilisable de test moléculaire pour le COVID-19 montre que ce dernier offre une précision de 99,1 % par rapport aux tests RT-PCR réalisés en laboratoire.

L'essai clinique indépendant, mené par Locus Medicus à Athènes, en Grèce, a testé de manière prospective 330 patients symptomatiques et asymptomatiques atteints du COVID-19. Pour l'étude, le personnel du laboratoire clinique a effectué deux prélèvements nasaux antérieurs bilatéraux chez chaque patient. Immédiatement après le prélèvement, un échantillon a été testé dans le cadre du test RT-PCR porteur de la marque CE standard du laboratoire, tandis que l'autre échantillon a été testé avec BiologyWorks k(now). En pourcentage global, les résultats du test moléculaire BiologyWorks k(now) ont été de 99,1 % en concordance avec les résultats des tests de laboratoire RT-PCR.

En plus de l'essai clinique mené par Locus Medicus, d'autres essais de validation indépendants du dispositif BiologyWorks k(now) ont été menés par l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), le Département de la santé publique/des services de logement de Los Angeles et Streeklab de Haarlem, aux Pays-Bas. En outre, la société a vérifié l'efficacité de BiologyWorks k(now) avec plus de 12 000 tests réalisés dans son laboratoire en Californie du Sud. Ces études confirment également que le test moléculaire BiologyWorks k(now) du COVID-19 offre des résultats similaires à ceux obtenus en laboratoire avec le test RT-PCR.

« La priorité de notre société est de faire en sorte que les tests de qualité laboratoire soient accessibles, précis et abordables pour tous », a déclaré Hunt Ramsbottom, PDG de BiologyWorks. « Ces essais cliniques confirment que notre test portable et réutilisable figure parmi les plus précis pour la détection du COVID-19. » M. Hunt a poursuivi en ces termes : « Nous apportons aux particuliers et aux fournisseurs une plateforme de test hautement fiable, avec un coût par résultat nettement inférieur et un délai réduit d'obtention des résultats. »

Le test moléculaire de BiologyWorks fonctionne en conjonction avec la plateforme numérique k(now) PROtm, qui fournit au personnel du lieu de soins (point-of-care, POC) une solution complète pour la gestion de bout en bout des tests. Les soignants des POC et les patients reçoivent simultanément des résultats vérifiés dans un délai de 45 minutes, donnant aux personnes la possibilité de contrôler leurs données de santé. La plateforme numérique BiologyWorks k(now) PRO est conforme aux normes de confidentialité les plus rigoureuses, notamment la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

À propos de BiologyWorks

BiologyWorkstm (www.biologyworks.com) est le créateur du test moléculaire BiologyWorks k(now)tm et de sa plateforme numérique k(now) PROtm. Ensemble, ces produits offrent au personnel du lieu de soins une solution complète pour une gestion des tests de bout en bout, hautement précise et abordable. La chimie de la société est protégée par un brevet, basée sur des recherches de l'Alfred Mann Foundation, et soutenue par une subvention de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

