L'Association canadienne pour l'investissement responsable nomme Patricia Fletcher au poste de nouveau chef de la direction.





L'Association pour l'investissement responsable (AIR) a le plaisir d'annoncer la nomination de Patricia (Pat) Fletcher au nouveau poste de chef de la direction, à compter du 7 février 2022. Fletcher succédera à l'ancien chef de la direction, Dustyn Lanz, à la suite d'un mandat réussi de quatre ans dans le rôle et huit ans de service à l'organisation.

« Les dernières années ont été une période de transformation pour l'investissement responsable et pour l'AIR. Notre organisation a démontré une forte dynamique de croissance en termes de membres, de personnel et d'impact significatif sur l'industrie », a déclaré Roger Beauchemin, Président du Conseil d'administration de l'Association pour l'investissement responsable. « Pat apporte les compétences éprouvées en leadership et l'expérience nécessaires pour aider l'AIR à progresser et à tirer parti de cet élan. Mes collègues administrateurs et moi-même la souhaitons la bienvenue en tant que chef de la direction et sommes impatients de travailler avec elle et l'ensemble de l'équipe pour réaliser la mission et la vision de l'AIR. »

Patricia s'est récemment jointe à l'AIR après avoir travaillé à l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS), où elle a occupé le poste de Vice-présidente, Éducation, et a auparavant occupé des postes de direction à l'Institut canadien, au Hay Group et à l'Institut de recherches internationales. Elle est une dirigeante accomplie dans les secteurs de la gouvernance d'entreprise et de la formation continue avec plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'entreprises d'information commerciale et d'équipes engagées à créer un contenu percutant et de valeur, combinée à une expérience de croissance des revenus et d'optimisation des opérations pour succès.

« Il y a peu de conversations plus dynamiques que la finance durable et le rôle que le capital peut jouer dans la transition juste du Canada vers une économie carboneutre », a déclaré Patricia Fletcher, nouvelle chef de la direction de l'AIR. « Je suis ravie de me joindre à l'AIR et de travailler avec l'adhésion, les deux l'équipe de direction et le Conseil d'administration pour diriger l'organisation pendant cette phase passionnante de développement et de croissance du marché. »

La transition de la direction de l'AIR a lieu après plusieurs années d'adhésion et de croissance du programme. Patricia dirigera l'équipe de l'AIR vers un succès continu dans la poursuite de la mission de l'AIR de développer l'investissement responsable (IR) au Canada, en faisant progresser l'environnement politique et réglementaire, en approfondissant l'éducation de l'industrie et en soutenant le développement du marché, tel que présenté dans ses cinq priorités stratégiques :

ÉDUQUER : nous continuerons à promouvoir l'éducation pour l'industrie et le marché en général.

CATALYSER : nous jouerons un rôle de chef de file en catalysant le développement du marché et en faisant la promotion de l'intégrité du marché au Canada en ce qui concerne l'IR.

PLAIDOYER : nous plaiderons en faveur d'un environnement politique/réglementaire propice à l'IR.

BÂTIR : nous continuerons de bâtir notre marque et notre réputation en tant que plaque tournante et porte-parole de l'IR au Canada.

CROÎTRE : nous continuerons de nous concentrer sur l'augmentation de nos ressources financières et humaines pour renforcer notre capacité.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'Association pour l'investissement responsable (AIR) est l'association canadienne de l'industrie pour l'investissement responsable (IR). L'AIR vise à stimuler la croissance et le développement de l'IR au Canada, avec une vision d'aligner le capital sur le développement durable et inclusif tel que codifié dans l'Accord de Paris et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Nos membres comprennent des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services qui soutiennent ces objectifs. Pour en savoir plus : www.riacanada.ca.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 07:05 et diffusé par :