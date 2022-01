Groupe Servier - Exercice 2020/21 Résultats annuels, stratégie et pipeline R&D





- Chiffre d'affaires consolidé de 4,725 milliards d'euros, en croissance de +4,3 % à taux constants (+0,8 % à taux réels)

- Chiffre d'affaires pour l'activité Princeps de 3,306 milliards d'euros +4,8 % à taux constants (+0,6 % à taux réels) et pour l'activité Génériques 1,419 milliard d'euros +2,9 % à taux constants (+1,1 % à taux réels)

- Une stratégie en oncologie accélérée par l'acquisition de la division oncologie d'Agios Pharmaceuticals en avril 2021

- Une activité soutenue en cardio-métabolisme et une forte progression des ventes de Daflon® dans les maladies veineuses

- Un portefeuille R&D renforcé et équilibré porteur d'espoir pour les patients

PARIS, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant, annonce ses résultats pour l'exercice 2020/21, clos au 30 septembre 2021, et présente son pipeline de Recherche et Développement.

Olivier Laureau, Président de Servier : « En 2020/21 le groupe Servier a continué sa croissance malgré un environnement difficile. Nous avons significativement renforcé notre position en oncologie avec l'acquisition de la division oncologie d'Agios Pharmaceuticals. La stratégie en oncologie initiée en 2017 porte aujourd'hui ses fruits avec de nouveaux médicaments et de futures indications pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter. Notre position en cardio-métabolisme reste très significative, et notre croissance dans les maladies veineuses a été importante. Le Groupe a, par ailleurs, initié une transformation digitale profonde pour accélérer son développement et sa performance. Nous avons également renforcé notre présence dans les marchés clés, en particulier au Japon et aux États-Unis. Nous continuons à consolider nos activités de production, de bioproduction et de R&D en France. Servier confirme ainsi son choix exigeant et atypique de maintenir sur le territoire français de fortes capacités de recherche et de production alors même que 96 % des ventes de ses médicaments princeps sont réalisés hors de France. Ce choix, contribue à l'indépendance sanitaire française et européenne. »

À propos de Servier

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S'appuyant sur une solide implantation géographique et un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021 réalisé dans 150 pays, Servier emploie 21 800 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 20 % de son chiffre d'affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l'innovation thérapeutique au bénéfice des patients, le Groupe s'inscrit dans une dynamique d'innovation ouverte et collaborative avec des partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également la voix du patient au coeur de ses activités, de la recherche jusqu'à l'accompagnement au-delà du médicament.

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, l'oncologie, les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires. Pour favoriser l'accès aux soins pour tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité des pathologies. Plus d'informations sur le site : servier.com.

