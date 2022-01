Le Fonds de placement immobilier Cominar annonce une distribution mensuelle fractionnaire pour janvier 2022





QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar («?Cominar?») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui une distribution de 0,015 $ par part aux porteurs de parts inscrits le 31 janvier 2022 (la «?distribution de janvier 2022?»).

Dans le cadre du plan d'arrangement visant l'acquisition de Cominar par un consortium dirigé par un membre du groupe de Gestion Canderel inc. (l'«?Arrangement?»), Cominar a convenu que les distributions pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2021 (payables respectivement en novembre et en décembre 2021 et en janvier 2022) seraient suspendues. Toutefois, comme il l'avait annoncé précédemment, étant donné que la clôture de l'Arrangement n'a pas encore eu lieu en date du 15 janvier 2022, Cominar est autorisé à rétablir ses distributions mensuelles d'un montant n'excédant pas 0,015 $ par part à l'égard de la deuxième moitié de janvier et n'excédant pas 0,03 $ par part pour les mois suivants jusqu'à la clôture de l'Arrangement.

Sous réserve de la satisfaction des conditions préalables à la clôture, la clôture de l'opération d'Arrangement devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2022, mais après le 31 janvier 2022.

La distribution de janvier 2022 sera payable le 15 février 2022.

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux de la province de Québec. Son portefeuille est constitué de 309 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,5 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et de maximiser la valeur par part grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

