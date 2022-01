MTY AUGMENTE SON DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 14%





MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants à travers le monde, annonce aujourd'hui une augmentation de son dividende trimestriel, qui passera de 18.5¢ par action à 21.0¢ par action, une croissance de 14%. Le dividende de 21.0¢ sera payable le 15 février 2022 aux actionnaires dûment inscrits aux registres de la Société à la fin de la journée ouvrable le 3 février 2022.

Éric Lefebvre, Président Directeur Général de MTY, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer une augmentation de nos dividendes trimestriels. Il s'agit de notre première augmentation depuis le début de la pandémie de COVID-19. La résilience démontrée par nos nombreuses marques et le soutien continu de nos clients au cours des deux dernières années ont été exceptionnels. Nos capacités de génération de flux de trésorerie sont solides et nous sommes très confiants dans l'avenir de MTY malgré les défis que posent encore les restrictions liées à la COVID-19 à notre industrie. La pandémie a permis à MTY d'explorer de nouvelles voies de croissance stratégique de manière plus agressive, notamment l'expansion continue des plateformes de commande en ligne et du marketing numérique et l'accent accru mis sur la conquête de parts de marché avec notre segment de vente au détail. L'augmentation de 14% représente la neuvième augmentation depuis la déclaration de notre premier dividende de 4,5 ¢ par trimestre en novembre 2010 ».

« En termes d'allocation de capital, la priorité de MTY reste de continuer à rechercher des acquisitions stratégiques à mesure que les conditions du marché s'améliorent pour faire de tels investissements », ajoute M. Lefebvre. « Nous continuerons également à investir dans notre réseau de marques actuel et notre rachat d'actions dans le cadre de notre offre publique de rachat actuelle. Nous espérons restaurer le grand élan de croissance de l'entreprise dans les mois et les années à venir, alors que notre industrie rouvrira et que les marchés retrouveront une certaine forme de normalité ».

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

