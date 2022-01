IDÉLLO présente « Théâtre en Balado » pour vivre le théâtre franco-ontarien autrement





« Théâtre en Balado » (TEB) est une sélection de six pièces de théâtre destinée à promouvoir le théâtre franco-ontarien auprès des jeunes par l'utilisation d'un format pratique, moderne et plébiscité : le balado. Disponible sur IDÉLLO , de Groupe Média TFO.

TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Sous l'impulsion de la révolution numérique actuelle, Groupe Média TFO (TFO) présente, en collaboration avec les directeurs artistiques Miriam Cusson et Joël Beddows, « Théâtre en Balado », un projet éducatif théâtral ancré dans l'air du temps. Avec cette nouvelle ressource éducative qui allie l'innovation du numérique à la richesse du patrimoine franco-ontarien, TFO, par le biais de sa plateforme IDÉLLO, renforce sa position de partenaire éducatif et culturel incontournable dans l'Ontario français en offrant au théâtre une autre façon de se faire entendre et une nouvelle forme d'expression aux artistes.

« Miriam Cusson et moi nous nous sommes interrogés sur la pérennisation et le rayonnement du répertoire franco-ontarien, dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place dans les domaines de la diffusion, et même de l'éducation. Comment assurer sa distribution auprès d'une nouvelle génération de créateurs ou de pédagogues ? L'idée de capter sous forme de balados des versions enregistrées de pièces qui ont marqué l'imaginaire collectif s'est imposée d'elle-même ; un projet qui cherche sciemment à mettre en exergue la tradition et une ouverture vers les technologies et les supports numériques qui marquent la pratique actuelle.» - Joël Beddows, Co-directeur artistique de « Théâtre en balado », Professeur agrégé, Département de théâtre, Université d'Ottawa.

Faire rayonner le théâtre franco-ontarien et découvrir ceux et celles qui l'animent

TEB permet de jeter un regard contemporain sur le répertoire franco-ontarien et favorise la diffusion d'oeuvres traditionnelles et modernes contribuant ainsi à soutenir la vitalité du secteur artistique francophone.

"En tant que pédagogues, il nous est apparu crucial de créer des outils accessibles, au service des enseignant.es et des professeur.es mais surtout, aux services des étudiant.es , les acteurs culturels de demain. L'adaptation et la captation de ces oeuvres théâtrales importantes nous permet donc d'ancrer des perles de notre dramaturgie riche et complexe dans l'imaginaire collectif et d'assurer que l'écho de ces oeuvres perdurera au-delà de nos scènes. En tant qu'artistes investis dans le rayonnement et l'effervescence continue de la communauté franco-ontarienne, il était essentiel pour nous de créer un répertoire équilibré. Un répertoire qui, à la fois, célébrait les oeuvres d'artistes chevronnés ainsi que les voix d'une nouvelle génération d'autrices." - Miriam Cusson, Co-directrice artistique de « Théâtre en balado »

De la scène à vos écouteurs

Soulignons le travail exceptionnel des comédiens/voix qui, accompagnés de Daniel Bédard, artiste multidisciplinaire ayant composé les environnements sonores de ces balados, ont su relever avec brio le défi de réadaptation des pièces en création sonore, le tout en restituant fidèlement leur essence.

Marie-Ève Fontaine (Le dire de Di)

Djennie Laguerre ( Manman la Mer )

) Dieufaite Charles ( Manman la Mer )

( ) Chloé Thériault (La Meute, rôle de Catherine)

France Huot (La Meute, rôle d'Irène)

(La Meute, rôle d'Irène) Elsa Simbagoye (La Meute, rôle de Pauline)

Micheal Lemire (La Meute, rôle de Paul)

(La Meute, rôle de Paul) Maxime Cayouette (La Meute, rôle d'Éric)

Favoriser la rencontre entre le théâtre et les jeunes

Afin de susciter l'intérêt des jeunes pour le théâtre et de répondre à leurs aspirations, mettre à leur disposition des textes théâtraux adaptés à leurs réalités est un incontournable. C'est pourquoi les six pièces de théâtre du projet TEB ont été soigneusement sélectionnées avec l'aide de Maxine Turcotte, enseignante de théâtre à l'école secondaire publique De La Salle (Ottawa).

Prenant en compte l'universalité des thèmes abordés ou encore la représentativité de la diversité, cette série reflète l'identité culturelle de l'Ontario français et les sujets sociétaux à l'étude des programmes d'enseignement dans la province.

«Le projet Théâtre en Balado va en réalité au-delà de la rencontre entre les jeunes et le théâtre : il les aide à développer leur compréhension interculturelle et renforcer leur identité culturelle mais surtout à exercer et développer leur pensée critique» - Maxine Turcotte, enseignante de théâtre à l'école secondaire publique De La Salle (Ottawa)

Une expérience immersive inédite à découvrir sur IDÉLLO

Découvrez dès aujourd'hui les six pièces de théâtre sélectionnées et adaptées en balado sur IDÉLLO :

Cette sélection est disponible pour les classes de la 7e à la 12e année, ainsi que dans les programmes de français et de théâtre au postsecondaire. Elle est accompagnée par du matériel pédagogique disponible gratuitement sur IDÉLLO aux 12 conseils scolaires francophones, aux élèves et enseignants FLS des 60 conseils scolaires anglophones ainsi qu'aux collèges et universités de langue française et bilingues en Ontario.

« À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, TFO, notamment avec sa plateforme IDÉLLO, offre aux jeunes des contenus éducatifs interactifs originaux pour stimuler leurs intérêts. Nous le savons, le théâtre joue un rôle d'envergure dans le développement identitaire et permet l'expression de notre culture franco-ontarienne. Il est donc important de créer des ressources éducatives engageantes dans lesquelles nos jeunes peuvent se reconnaître. Nous sommes très fiers de cette belle collaboration inédite avec Miriam Cusson et Joël Beddows, les conseils scolaires de langue française et tous nos partenaires du monde de l'éducation. Une recette gagnante pour diffuser du théâtre de qualité, dans un format innovant, engageant et éducatif par l'entremise de notre plateforme IDÉLLO. » - Julie Caron, Vice-présidente, Continuum d'apprentissage, Groupe Média TFO.

À propos des directeurs artistiques

Miriam Cusson est co-directrice artistique de « Théâtre en balado », metteure en scène, comédienne, auteure, conseillère dramaturgique, et Professeure adjointe au Département de théâtre à l'Université d' Ottawa .

est co-directrice artistique de « Théâtre en balado », metteure en scène, comédienne, auteure, conseillère dramaturgique, et Professeure adjointe au Département de théâtre à l'Université d' . Joël Beddows est co-directeur artistique de « Théâtre en balado », metteur en scène, conseiller dramaturgique et professeur agrégé pour le département de théâtre à l'Université d' Ottawa .

À propos d'IDÉLLO

IDÉLLO est la plateforme d'apprentissage numérique du Groupe Média TFO. Fier du mandat que lui a confié le Ministère de l'éducation de l'Ontario, Groupe Média TFO appuie, depuis plus de 30 ans, l'enseignement en français en Ontario. Il fournit aux familles, enseignantes, enseignants, éducatrices et éducateurs, toute une gamme de ressources qui contribuent à l'apprentissage des enfants, dès l'entrée à la maternelle jusqu'à la 12e année.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au coeur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

SOURCE Groupe Média TFO

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :