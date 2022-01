Guru Organic Energy annonce de nouveaux partenariats avec trois grandes stations de ski canadiennes





MONTRÉAL, 18 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, est heureuse d'annoncer trois nouveaux partenariats avec de grandes stations de ski canadiennes, rendus possibles en partie grâce à son entente de distribution exclusive récemment conclue avec PepsiCo® Canada Breuvages.



Comprenant l'une des destinations de ski les plus emblématiques du pays, Whistler Blackcomb en Colombie-Britannique, en plus des destinations de montagne de Bromont et du Mont Sutton au Québec, ces partenariats font partie de la stratégie de GURU visant à établir des liens avec les Canadiens soucieux de leur santé et les amateurs de plein air sur les pistes. Au cours de la saison de ski et de planche à neige 2022, GURU offrira sa gamme complète de boissons énergisantes à la communauté des sports d'hiver, en plus de procéder à l'échantillonnage sur place, à des commandites et d'autres événements et activités promotionnels. La Société veillera à ce que toute activité promotionnelle entreprise soit conforme aux directives en vigueur liées à la COVID-19.

« Nous sommes heureux de nous allier avec GURU, qui contribuera certainement à créer des liens avec les amateurs de plein air et animer nos différentes zones d'activités et nos journées thématiques, » a mentionné Marc-André Meunier, directeur, ventes et marketing de Bromont. « Nous voyons dans ce partenariat l'opportunité de bonifier notre offre ainsi que l'expérience des clients de Bromont, montagne d'expériences. »

« Depuis le début de notre entente de distribution avec PepsiCo® Canada Breuvages à la fin de 2021, nous avons rapidement intensifié nos activités de notoriété de la marque et d'essai de nos produits d'un océan à l'autre, et nous voyons déjà nos efforts porter fruit, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Les partenariats que nous avons développés avec Whistler, Bromont et Sutton sont directement en ligne avec notre stratégie et ce que nous représentons en tant que marque. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à faire notre marque dans le secteur canadien de la restauration, et nous sommes convaincus que ces partenariats seront les premiers d'une longue série. D'autres discussions sont en cours avec d'autres centres de villégiature au Canada, et nous sommes impatients de procurer notre bonne énergie à un nombre croissant de Canadiens et de touristes qui partagent notre amour du plein air et qui sont soucieux de s'énergiser avec des produits organiques contenant des ingrédients naturels, énergisants et fonctionnels, » a-t-il ajouté.

À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten ? et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire d'un réseau de distribution de plus de 21?000 points de vente et par l'entremise de guruenergy.com et d'Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

