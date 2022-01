Fujirebio Europe lance RoboBlottm, une solution entièrement automatisée pour les kits INNO-LIA® Score





Fujirebio Europe annonce le lancement commercial de l'instrument RoboBlot, un système fermé pour le traitement automatisé de kits INNO-LIA Score. L'instrument est fabriqué par Bee Robotics Ltd. et distribué par Fujirebio Europe. Les protocoles de tests préprogrammés du système assurent l'automatisation intégrale des kits de test INNO-LIA Score sur bandelette, depuis l'ajout d'échantillons, par traitement de bandelette et saisie d'image, jusqu'à l'interprétation de résultats et, le cas échéant, la communication de systèmes d'information laboratoires.

"Des capacités de test haut débit et une automatisation accrue sont des éléments de plus en plus indispensables pour les laboratoires. Les inconvénients typiques liés aux tests manuels, comme une intervention humaine chronophage, une manutention disparate des tests et des préoccupations de traçabilité, appartiendront au passé", déclare Christiaan De Wilde, PDG de Fujirebio Europe. "L'instrument RoboBlot améliorera radicalement le flux de travail pour nos clients, qui passeront d'un travail manuel ou semi-automatisé fastidieux à des tests entièrement automatisés."

RoboBlot élargit la gamme de solutions automatisées déjà proposée par Fujirebio Europe pour le portefeuille de tests INNO-LIA Score. Il offre une capacité de tests haut débit, une automatisation complète avec le pipetage jusqu'à 50 échantillons et une caméra intégrée pour le criblage et l'interprétation avec le logiciel Fujirebio LiRAS, fournissant ainsi une traçabilité intégrale avec une intervention humaine minime. Il offre une complémentarité personnalisée répondant à des besoins laboratoires spécifiques. TENDIGO® est une autre solution automatisée pour ce portefeuille.

Plus d'informations à propos de RoboBlot sont disponibles sur notre site web. L'instrument sera présenté durant la conférence Medlab du 24 au 27 janvier 2022 à Dubaï, sur le stand de Fujirebio (Z5.C15)

Veuillez contacter votre représentant local des ventes pour connaître la disponibilité de ces produits dans votre pays.

À propos de Fujirebio

Fujirebio est un leader mondial dans le domaine des tests de diagnostic in vitro (DIV) avec plus de 50 années d'expérience dans la conception, le développement, la production et la mise sur le marché mondial de produits de DIV, allant des tests spécialisés à des solutions de tests cliniques de routine en laboratoire entièrement automatisés couvrant un vaste éventail de pathologies.

À propos de Bee Robotics Ltd.

Créée en 1999, Bee Robotics Ltd. est une société privée basée dans le nord du Pays de Galles qui s'est forgée une réputation mondiale en tant que chef de file dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions robotiques avancées de manutention de liquides pour l'automatisation au sein de laboratoires. Bee Robotics Ltd. compte sur une équipe hautement qualifiée et spécialisée en ingénierie électronique, mécanique, robotique et logicielle, couvrant la conception et le prototypage de matériel informatique et de logiciels, jusqu'au développement et la fabrication de solutions laboratoires.

