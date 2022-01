L'échange de points PC OptimumMC désormais offert aux stations Esso; le programme Esso Extra a pris fin





Les clients peuvent désormais échanger leurs points PC Optimum contre des rabais sur le carburant et des forfaits de lave-auto à plus de 2 000 stations Esso partout au Canada.

TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) « Loblaw » et L'Impériale ont donné aux membres du programme PC OptimumMC la possibilité d'obtenir des milliards de points depuis le lancement du programme aux stations EssoMC en août 2018. À compter d'aujourd'hui, les membres peuvent échanger leurs points PC OptimumMC aux stations Esso contre des rabais sur le carburant et des forfaits de lave-auto.

« L'Impériale est heureuse d'annoncer l'élargissement de son partenariat avec Loblaw, qui offre désormais aux Canadiens la possibilité d'échanger des points PC OptimumMC aux stations Esso partout au Canada », annonce Amy Newman, directrice des ventes au détail et du marketing à L'Impériale. « Ce partenariat offre une valeur inégalée dans l'industrie grâce au programme PC OptimumMC, qui récompense les clients sur les articles qu'ils achètent le plus. J'aimerais également remercier nos membres Esso Extra de leur fidélité et leur souhaiter la bienvenue au programme PC OptimumMC élargi. »

Grâce au lancement du programme de fidélisation élargi, les membres du programme PC OptimumMC peuvent dorénavant commencer à échanger des points aux stations Esso - 10 cents de rabais par litre (maximum de 40 litres) en échangeant 4 000 points, et un forfait de lave-auto gratuit en échangeant 10 000 points. Il y a une limite d'un échange de points par jour. Comme ils le font depuis 2018, les membres du programme PC OptimumMC continueront d'obtenir 10 points par litre de carburant et 10 points par dollar d'achat d'articles de dépanneur ou de forfaits de lave-auto admissibles aux stations Esso à l'échelle nationale.

« Le programme PC OptimumMC a été conçu pour récompenser les Canadiens pour leurs achats de ce dont ils ont le plus besoin - nourriture, santé, beauté et vêtements, et, grâce à notre relation avec L'Impériale, carburant », explique Ryan Markle, vice-président principal, Fidélisation, Les Compagnies Loblaw limitée. « Avec l'annonce d'aujourd'hui, les membres peuvent maintenant obtenir et échanger des points à plus de 4 500 établissements dans tout le pays, ce qui facilite les économies réelles et les récompenses réelles. »

Les membres inscrits à PC OptimumMC peuvent également recevoir des offres ciblées pour accélérer leur potentiel de gain. De plus, les clients qui utilisent une carte de crédit MasterCardMD Services financiers le Choix du PrésidentMD aux stations Esso continueront d'obtenir au moins 30 points par litre au total (l'équivalent de 3 cents par litre en points) sur le carburant ordinaire, ou 40 points par litre au total (l'équivalent de 4 cents par litre en points) sur l'essence de catégories supérieures.

Comme communiqué précédemment, les membres Esso Extra peuvent convertir les points Esso ExtraMC restants en points PC OptimumMC jusqu'au 30 avril 2022. Les points Esso Extra peuvent être convertis en magasin à n'importe quelle station Esso au pays ou en ligne sur essoextra.com.

Pour les clients qui font la transition vers le programme PC OptimumMC, il existe des ressources disponibles en ligne ou auprès de l'équipe de soutien à la clientèle. Visitez pcoptimum.ca pour plus de détails.

