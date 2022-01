Notre bien-être ne dépend pas que du PIB





Le G15+ et ses partenaires dévoilent les Indicateurs du bien-être au Québec pour

placer la qualité de vie au coeur de nos décisions collectives

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Parce que le Produit intérieur brut (PIB) et la création d'emplois ne suffisent plus pour évaluer le bien-être des Québécoises et des Québécois, les membres et partenaires du collectif G15+ dévoilent les Indicateurs du bien-être au Québec. Fruit d'un imposant travail de co-construction, 20 organisations des milieux économiques, financiers, sociaux, syndicaux, environnementaux, académiques et philanthropiques se mettent d'accord pour la toute première fois sur une série de 51 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux permettant de mesurer le niveau de bien-être au Québec. Ces indicateurs, qui seront mis à jour annuellement et qui tiendront compte de l'impact de la pandémie, sont accessibles à toute la population sur la plateforme interactive www.indicateurs.quebec

Faits saillants



Société : de 2015 à 2019, l'écart entre le taux de chômage des immigrants et celui de la population des 25 à 54 ans a diminué de 41%. Par contre, la santé mentale perçue comme excellente ou très bonne pour les 12 ans et plus a fléchi de 4% sur cette période.

Environnement : de 2015 à 2019, le nombre de jours de mauvaise qualité de l'air a baissé de 34%. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6,5% sur cette période.

Économie : de 2015 à 2019, la proportion des jeunes âgés de 15 ans et plus qui ne sont ni aux études, ni à l'emploi, ni en stage a reculé de 16,5%. Par contre, la part du PIB dédiée aux produits environnementaux et aux technologies propres a reculé de 10 % sur cette période.

Plusieurs indicateurs, surtout de nature sociale et environnementale, n'ont pas pu être chiffrés faute de données robustes et fréquentes, tels que le dynamisme de l'entrepreneuriat collectif, la qualité des services de garde à l'enfance ou encore l'évolution de la biodiversité.

«?Notre projet s'inspire de l'expérience de nombreuses nations et organisations internationales (Écosse, Islande, Italie, France, Nouvelle-Zélande, etc.) qui, au cours des dernières années, ont mis à la disposition des décideurs publics et du grand public des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour placer la qualité de vie au coeur des décisions collectives?», déclare Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec, qui a copiloté la démarche.

«?Cette démarche s'appuie sur un large survol de la littérature et des initiatives à travers le monde et sur une approche méthodologique rigoureuse validée par des experts issus de toutes les organisations membres et partenaires du G15+?», ajoute François Delorme, économiste à l'Université de Sherbrooke, qui a copiloté la démarche.

5 pistes d'action à l'intention des décideurs publics

Les membres et partenaires du G15+ lancent un appel à nos décideurs publics et leur adressent cinq pistes d'action :

Placer davantage le bien-être au coeur des gestes des décideurs publics par l'arrimage d'indicateurs du bien-être à la planification budgétaire et stratégique de l'État?; Produire et mettre à jour de façon systématique (annuelle ou aux deux ans) les données statistiques nécessaires à l'élaboration d'indicateurs robustes sur l'état du bien-être des Québécoises et des Québécois, avec la contribution des Indicateurs du bien-être au Québec comme base de travail?; Arrimer les méthodologies en établissant une collaboration fédérale-provinciale-territoriale de haut niveau afin de bien mesurer l'état du bien-être des Québécoises et des Québécois?; Doter les Indicateurs du bien-être au Québec de cibles, dans la mesure du possible, pour mieux mesurer et accélérer le progrès vers leur atteinte?; Offrir à la population une vue synthétique de l'évolution du bien-être par grande thématique économique, sociale et environnementale en étudiant l'opportunité d'enrichir les Indicateurs du bien-être du Québec de trois indicateurs composites et un indice global.

Pour lire la suite : https://bit.ly/3I4drZm

À propos du G15+

Le collectif G15+ est composé de leaders économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux du Québec. Créé en mars 2020 en réponse à l'appel lancé par le premier ministre Legault pour réfléchir à la façon dont le Québec pourra sortir plus fort et plus uni de cette crise sans précédent, le G15+ s'est mobilisé dans un élan inédit pour appuyer les efforts de relance de l'économie québécoise. Le groupe a répondu à l'appel à la relance du gouvernement du Québec en lui transmettant une série de propositions visant à soutenir les entreprises et les travailleuses et travailleurs, ainsi que leurs communautés, sur la base des grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux qui font largement consensus au Québec. Il offre au gouvernement du Québec d'approfondir ce dialogue ensemble.

