Seoul Semiconductor prouve l'effet de l'éclairage SunLike sur l'amélioration de la myopie





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), une société mondiale de semi-conducteurs optiques, a annoncé qu'elle a confirmé l'effet de l'éclairage SunLike sur l'amélioration de la myopie, de pair avec le SERI_Singapore Eye Research Institute.

Dans le but de prouver la corrélation entre la santé et SunLike, une technologie d'éclairage naturel développée après des années de R&D, Seoul Semiconductor a réalisé des expériences avec l'Université nationale de Séoul, l'Université de Bâle, et l'Université de Harvard depuis 2017. Cette fois-ci, avec Singapore SERI, l'effet de l'éclairage naturel sur l'amélioration de la myopie a été testé.

Dans cette expérience, des poussins, dont les yeux sont similaires à ceux des humains, ont été exposés à différents éclairages, puis la longueur de leurs globes oculaires, la cause de la myopie, a été surveillée. Un oeil des poussins a d'abord été couvert par une couverture causant une myopie pendant 14 jours pour induire une myopie. Ensuite, la couverture a été enlevée et le groupe 1 a été exposé à une lampe fluorescente conventionnelle de 4000K et les groupes 2 et 3 ont été exposés à la lampe SunLike de 4000K et 6500K, respectivement.

Après la mesure de la longueur des globes oculaires des poussins (l'effet de myopie), alors que les poussins du groupe d'éclairage fluorescent s'est aggravé, car la longueur de leurs globes oculaires a augmenté continuellement, la longueur du globe oculaire des poussins dans le groupe d'éclairage SunLike a retrouvé sa taille normale. Il s'agit là d'une confirmation indirecte que la myopie peut être améliorée à un niveau proche de la normale en utilisant l'éclairage SunLike. Ce résultat expérimental sur la corrélation entre l'éclairage SunLike et la myopie a été publié dans bioRxiv, un journal en ligne spécialisé dans les sciences de la vie.

« Nous avons déterminé que l'utilisation de l'éclairage doté de la technologie SunLike a accéléré la guérison de la myopie dans le groupe expérimental », a déclaré le Dr. Najjar de SERI dans la thèse. Pour la croissance et l'emmétropisation de l'oeil, nous avons confirmé l'importance de l'utilisation d'un éclairage dont le spectre est semblable à la lumière solaire. »

« Je pense que la myopie peut être améliorée de façon sécuritaire si les enfants en pleine croissance utilisent un éclairage semblable à la lumière solaire », a déclaré Kim Seung-hyeon, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Corée. « De nos jours, nous passons beaucoup de temps à l'intérieur et il est théoriquement possible que le type d'éclairage fourni aux enfants puisse réduire dans une certaine mesure la perte de vision causée par la myopie, mais une recherche de suivi plus approfondie est nécessaire. »

Seoul Semiconductor héberge un « Événement Instagram pour le nouveau semestre ». dans le cadre d'un projet de prévention de la myopie chez les enfants coréens. Pour déposer votre candidature, publiez une photo de la chambre de votre enfant sur Instagram et utilisez le mot-dièse #ChangeToSunLike. Le prix à gagner est une lampe de bureau SunLike ou un éclairage de chambre d'enfant SunLike. Pour plus d'informations, visitez l'Instagram de SunLike (https://www.instagram.com/sunlike.official/).

