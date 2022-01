Sphere we go ! dunnhumby lance la première plateforme au monde de retail media axée sur le client





dunnhumby, leader mondial de la data science client pour le retail, annonce aujourd'hui le lancement de dunnhumby Sphere, une plateforme de retail media tout-en-un centrée sur le client.

dunnhumby Sphere est une plateforme complète de retail media qui guide les utilisateurs depuis la compréhension de la marque à la facturation de la campagne grâce à un ensemble de modules entièrement intégrés qui permettent d'unifier le ciblage de l'audience, le booking des médias, les prévisions et la mesure sur une gamme de canaux de retail media.

La plateforme, qui est mise à la disposition des retailers désireux de créer et d'étendre leurs capacités en matière de retail media, leur permettra d'augmenter et de maximiser leurs revenus issus du retail media, tandis que les partenaires publicitaires bénéficieront d'une collaboration accrue et de la possibilité de planifier, réserver, mesurer et payer des campagnes sur les canaux en ligne et en magasin.

Les retailers seront en mesure d'utiliser dunnhumby Sphere pour transformer leur activité média en augmentant la sophistication de leurs offres média omnicanales sans aucune des complexités ou des coûts que ce changement implique habituellement. Et en tant que solution modulaire qui s'intègre à l'écosystème publicitaire plus large, dunnhumby Sphere permettra également aux retailers d'incorporer leurs technologies de retail media existantes.

dunnhumby Sphere est déjà utilisée par Tesco pour enrichir plusieurs des produits de retail media proposés dans le cadre de la plate-forme Tesco Media and Insight, qui a récemment été lancée au Royaume-Uni pour aider les fournisseurs et les agences Tesco à s'engager auprès des clients et à comprendre leurs besoins en constante évolution.

Réduire la complexité

« Les retailers découvrent que la création de leur propre entreprise de retail media est complexe », explique Julie Jeancolas, responsable des produits médias et d'engagement client chez dunnhumby. « L'écosystème du retail media est très fragmenté, ce qui rend les plateformes difficiles et coûteuses à développer. Cela signifie souvent que la valeur des données est piégée, certaines plateformes de données tierces livrant aux marques et aux agences des données inutilisables, ce qui discrédite l'intérêt d'une plateforme en libre-service. »

« Les marques ont besoin d'un point d'accès unique pour tous leurs rapports de mesure afin de comparer la performance relative de chaque canal, tandis que les retailers ont besoin d'un moyen de valider l'impact à long terme du Retail Media sur l'expérience client et les ventes. »

« C'est dans ce contexte que dunnhumby Sphere fera une réelle différence. La plateforme permet aux retailers de gérer efficacement un écosystème complexe et de libérer la valeur de leurs données en facilitant l'accès à la demande des CPG aux audiences basées sur l'IA, tout en permettant au retailer de mesurer le véritable impact des médias sur son activité principale. »

Flux de travail efficaces : tout au même endroit

Avec dunnhumby Sphere, tout, de l'analyse à la facturation, est contrôlé via une interface intuitive couvrant tous les canaux de retail media. La plateforme permet aux retailers d'optimiser plus facilement la performance de leur activité de retail media en fournissant une représentation globale de leurs clients à travers chaque canal et chaque campagne. Grâce à l'offre multicanale intégrée, dunnhumby Sphere peut également aider les retailers à accéder à des budgets de marque plus importants, avec un accès à de nouveaux revenus provenant d'agences qui seraient traditionnellement exclues de cette activité.

Les audiences basées sur la science : simples mais puissantes

En tant que leader mondial de la data science client, dunnhumby Sphere donne accès à des audiences simples mais puissantes, basées sur l'IA, pour prédire la probabilité que le client achète un produit donné. Ceci permet de doubler le rendement des dépenses publicitaires (ROAS) par rapport aux modèles de segmentation descriptive standard.

dunnhumby Sphere aide les retailers et les marques à gagner du temps en facilitant la gestion de flux de travail complexes sur tous les canaux médiatiques. En rassemblant plusieurs ensembles de données, Sphere fournit aux retailers et à leurs partenaires publicitaires une vue unique de toutes les activations d'audience, offrant ainsi un accès simplifié à des audiences basées sur l'IA pour aider les marques à trouver les acheteurs qu'elles doivent cibler afin d'atteindre leurs objectifs marketing et d'obtenir un retour élevé sur les dépenses publicitaires.

Mesure centrée sur le client : l'impact est clair

Grâce à des profils de clients cohérents et transcanaux, dunnhumby Sphere suit l'impact à long terme du retail media sur l'expérience d'achat. Les retailers peuvent surveiller l'impact sur la valeur à vie des clients, la fidélité et le montant du panier. Par ailleurs, des mesures approfondies permettent de maintenir la pertinence des campagnes en fonction de l'évolution des besoins des consommateurs, tandis que des mesures transparentes en boucle fermée fournissent aux annonceurs la preuve de performances supplémentaires.

« dunnhumby Sphere permet aux retailers et aux marques de collaborer d'une façon qui améliorera réellement l'expérience client. Les retailers peuvent définir leurs propres paramètres sur la façon dont les annonceurs peuvent entrer en contact avec leurs clients, tandis que les marques ont un accès en libre-service, ce qui facilite le ciblage des bons clients avec les bons messages. Il s'agit d'une véritable approche omnicanale permettant d'assurer une expérience cohérente pour tous les clients », ajoute Julie Jeancolas.

????????dunnhumby Sphere sera lancé en plusieurs étapes, avec des modules comprenant le numérique, les médias en magasin, le digital onsite et les produits sponsorisés à suivre tout au long de 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.go.dunnhumby.com/dunnhumby-sphere-brochure-fr

A propos de dunnhumby

dunnhumby est le leader mondial de la data science client et permet aux entreprises du monde entier de rivaliser et de prospérer dans l'économie moderne axée sur les données. Nous accordons toujours la priorité au client.

Notre mission : permettre aux entreprises de se développer et de se réinventer en devenant les défenseurs et les champions de leurs clients. Avec un héritage et une expertise profonds dans le commerce de détail ? l'un des marchés les plus compétitifs au monde, avec une abondance de données multidimensionnelles ? dunnhumby permet aujourd'hui aux entreprises du monde entier, dans tous les secteurs, de donner la priorité au client.

La plate-forme de data science client dunnhumby est notre mélange unique de technologie, de logiciels et de conseil, permettant aux entreprises d'augmenter leurs revenus et leurs bénéfices en offrant des expériences exceptionnelles à leurs clients ? en magasin, hors ligne et en ligne. dunnhumby emploie plus de 2 000 experts dans des bureaux à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques travaillant pour des marques emblématiques transformatrices telles que Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter & Gamble, Raley's, L'Oréal et Monoprix.

Pour en savoir plus : www.dunnhumby.com

