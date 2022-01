Zadarma: Un véritable nouveau numéro mobile qui n'est pas attaché à une carte SIM ou à une ligne téléphonique physique





BOURGAS, Bulgaria, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le numéro mobile virtuel est nécessaire pour beaucoup de gens. C'est un numéro de téléphone qui n'est pas attaché ni à une carte SIM ni à une ligne téléphonique physique. Il donne la possibilité aux entreprises de centraliser leurs appels et il permet aux entreprises de fixer et gérer les communications commerciales avec les clients sur un numéro d'entreprise et non sur le numéro personnel de l'employé.

Cela permet aux nomades numériques et aux expatriés de rester en contact et maintenir "une présence virtuelle" dans le pays, même si vous l'avez quitté, c'est-à- dire il est utilisable depuis partout.

Pas besoin d'acheter une carte SIM

Pour utiliser le numéro mobile virtuel, pas besoin d'acheter une carte SIM supplémentaire, il suffit d'installer l'application Zadarma (pour iOS, Android, Windows) et commencer à recevoir / émettre les appels, recevoir / envoyer des SMS depuis n'importe où et aussi depuis n'importe quel équipement.

L'application fonctionne via Internet, ce qui signifie qu'elle n'est pas associée à votre opérateur mobile actuel. Il est également possible de transférer les appels vers un autre numéro, et les SMS vers des messageries instantanées (FB Messenger, Viber, Telegram, Slack).

http://www.zadarma.com/fr/

