AirConsole entre sur le marché népalais avec NETTV





- AirConsole est désormais disponible sur le Set-Top Box NETTV au Népal.

- Jouez à plus de 180 jeux sur la NETTV Android TV Box

- Utilisez votre smartphone comme contrôleur

ZURICH, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le marché du cloud gaming devrait atteindre plus de 21 milliards de revenus d'ici 2030, ce qui s'explique en grande partie par le caractère abordable du cloud gaming par rapport aux jeux sur console. AirConsole contribue de manière significative à cette tendance, en s'associant avec des opérateurs de télécommunications et des fabricants de matériel informatique mondiaux pour offrir AirConsole à leurs utilisateurs.

Le tout nouveau partenariat Android TV d'AirConsole avec NETTV permettra de débloquer la version premium d'AirConsole pour tous les utilisateurs de décodeurs au Népal. Cette version comprendra plus de 180 jeux compétitifs et collaboratifs, allant du combat à la course, en passant par la cuisine ! Tout ce dont les utilisateurs ont besoin est le boîtier NETTV Streamz+, qui est un boîtier certifié Android, et un smartphone qui se transforme en manette de jeu. Pas besoin d'acheter de matériel supplémentaire.

"NETTV est fier de lancer sa nouvelle Set-Top Box pour Android TV, tout cela en partenariat avec AirConsole pour la première fois au Népal. L'équipe de NETTV a travaillé sans relâche pour le lancement de ce nouveau produit au cours des deux dernières années et nous sommes heureux qu'AirConsole ait placé sa confiance dans notre nouveau produit", a déclaré Niran Rajbhandari, PDG de NETTV. "Nous sommes convaincus que notre partenariat avec AirConsole nous aidera à fournir à nos clients des services à valeur ajoutée qui sont uniques à NETTV. Dans les jours à venir, nous avons pour objectif de faire prospérer la relation entre NETTV et AirConsole, pour une encore plus grande croissance de ces deux entreprises."

La période des fêtes de fin d'année approchant de son apogée, c'est le moment idéal pour offrir aux utilisateurs une console de jeu complète, sans frais. AirConsole s'efforce d'offrir une expérience conviviale et transparente, ce qui est mis en évidence par la facilité de connexion à un jeu en quelques clics. L'expérience AirConsole est déjà disponible sur le web, sur Amazon FireTV, Android TV et sur une liste sélectionnée de partenaires TV dans le monde entier. Parmi les partenariats les plus récents, citons Huawei App Gallery, WeWatch et Telkom Indonesia, ce qui rapproche un peu plus AirConsole de son but de disponibilité dans tous les salons du monde.

"Avec AirConsole, nos partenaires n'ont pas besoin de s'engager dans des coûts de serveur onéreux et peuvent offrir un divertissement instantané à tous leurs utilisateurs, notamment ceux qui ne possèdent pas de manettes de jeu. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes heureux d'accueillir NETTV dans notre liste toujours croissante de partenaires Android TV dans la zone APAC", déclare Anthony Cliquot, COO d'AirConsole et responsable des partenariats stratégiques. "Ce partenariat exclusif avec NETTV renforce notre position de leader grâce à notre technologie qui offre la solution de cloud gaming la plus rentable disponible aujourd'hui sur le marché."

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up à croissance rapide basée à Zurich, en Suisse. Fondée par l'ex-Googler et entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est rapidement fait connaître en relevant le défi jusqu'alors non résolu de la latence lors de l'utilisation de jeux avec des smartphones comme contrôleurs. Plus de 10 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 180 jeux qui ont été publiés sur AirConsole, et qui ont été consommés par plus de 10 millions de joueurs dans plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions USD.

Accessible instantanément sur www.airconsole.com.

