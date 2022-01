DAZN GROUP ANNONCE UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR STIMULER UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE EN MATIÈRE DE CROISSANCE ET DE PRODUITS POUR SA PLATEFORME DE DIFFUSION EN CONTINU DE SPORTS ET D'ENGAGEMENT DES FANS





SHAY SEGEV NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DAZN GROUP

DARREN WATERMAN DEVIENT DIRECTEUR FINANCIER

LONDRES, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- DAZN Group annonce aujourd'hui la mise en oeuvre d'une nouvelle structure du Groupe et de certains changements de direction qui permettront à DAZN de réaliser sa stratégie ambitieuse en matière de croissance et de produits.

À compter d'aujourd'hui, Shay Segev sera le seul PDG de DAZN Group. Shay Segev a rejoint DAZN en juin 2021, avant de devenir PDG d'Entain, une entreprise du FTSE 100. Shay Segev dispose d'une expérience exceptionnelle en matière d'expansion des entreprises ciblant les consommateurs numériques, ce qui sera indispensable à mesure que DAZN élargit son offre client pour inclure du contenu interactif et attrayant pour les fans aux côtés de son service de streaming sportif. Shay Segev a rejoint à Entain en 2016, alors que la société était une petite entreprise, et en cinq ans, il a supervisé une période de croissance phénoménale, notamment l'acquisition de bwin.party et de Ladbrokes Coral, et la création de BetMGM. Lorsque Shay Segev a quitté Entain pour rejoindre DAZN, Entain était devenu le leader du marché avec une capitalisation de 10 milliards de livres.

James Rushton, cofondateur de DAZN, continuera de s'acquitter de ses responsabilités actuelles de supervision de la croissance des marchés locaux, des droits et du contenu. Vétéran de l'industrie du sport depuis 25 ans, James Rushton a passé la majeure partie de sa carrière chez Perform Group, où il a dirigé de nombreuses innovations importantes, l'expansion du marché et la croissance des revenus, y compris le lancement de DAZN en 2016.

Par ailleurs, Darren Waterman a rejoint l'entreprise en tant que directeur financier du groupe et sera basé à Londres. Darren Waterman possède une expérience extraordinaire d'Amazon, où il a dirigé le service financier responsable de Prime Video à l'internationale. Leader de classe mondiale et cadre chevronné de l'industrie des TMT, Darren Waterman apporte à DAZN un bilan de réussite en matière d'expansion géographique, de diffusion vidéo, d'innovation de produits et d'investissement dans le contenu sportif, télévisuel et cinématographique. Stuart Epstein, qui a occupé le poste de directeur financier pendant près de quatre ans, continuera d'occuper le poste de conseiller principal et de membre du conseil d'administration de DAZN, ce qui permettra une transition harmonieuse et efficace de ses rôles et responsabilités actuels au cours du premier semestre de 2022.

Kevin Mayer, président de DAZN Group, a déclaré : « DAZN est devenu le leader mondial du streaming sportif en seulement cinq ans et il est temps de passer au niveau supérieur. Le bagage technologique de Shay Segev et son bilan remarquable en matière d'instauration d'une forte culture de la performance seront extrêmement bénéfiques, car DAZN introduit d'autres services interactifs d'engagement des fans tels que les paris et l'e-commerce dont les utilisateurs pourront profiter tout en bénéficiant de notre offre de base de streaming de sports en direct. L'expertise de James Rushton en matière de droits sportifs et sa compréhension approfondie des marchés permettront à DAZN de continuer à nourrir et développer son coeur de métier. Nous remercions Stuart Epstein pour ses nombreuses contributions précieuses. Nous nous réjouissons de son engagement actuel à ce nouveau poste et sommes ravis d'accueillir un homme aussi talentueux que Darren Waterman. La capacité d'attirer des personnes de haut calibre témoigne de la force de notre entreprise et de notre avenir. »

Ces changements s'inscrivent dans la foulée de la dynamique mondiale importante de DAZN, avec notamment l'acquisition récente des droits de diffusion nationale de LaLiga en Espagne, le titre d'application Apple TV de l'année 2021 et le nombre record de fans à travers le monde. À l'horizon 2022, les amateurs peuvent s'attendre à vivre une expérience encore plus profonde et interactive avec DAZN alors que l'entreprise poursuit sa route avec les paris récréatifs, les jeux, le commerce électronique, les NFT et les avancées technologiques dans l'expérience de visionnement.

À propos de DAZN Group ??

Le groupe DAZN est l'une des sociétés de médias sportifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basées au Royaume-Uni et employant des collaborateurs dans plus de 25 pays, nos entreprises touchent tous les aspects de la manière dont les fans s'engagent dans le sport, de la production à la distribution et à la commercialisation du contenu. Le groupe DAZN englobe DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de sports, ainsi que DAZN News, un portail sportif populaire. DAZN est à la pointe de la technologie pour fournir aux fans de sport du monde entier un accès au sport à tout moment et en tout lieu. DAZN garantit un accès abordable sur la plupart des appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les clés de streaming, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeu. DAZN est désormais présent dans plus de 200 pays et territoires après un premier lancement en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Japon en 2016. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://media.dazn.com .

