Tech Mahindra mise gros sur la transformation numérique du secteur de l'assurance ; en témoignent l'acquisition de Com Tec Co IT Ltd, et ses investissements dans deux plateformes de technologies d'assurance, de premier plan

Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et solutions de transformation numérique, de conseil et de réorganisation des affaires, a annoncé aujourd'hui l'acquisition à 100 % de Com Tec Co IT Ltd (CTC) pour un montant de 310 millions EUR, incluant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs et des paiements liés aux synergies. CTC est un fournisseur de solutions et services informatiques desservant les secteurs de l'assurance et des services financiers, qui possède des centres de développement en Lettonie et en Biélorussie. L'acquisition permettra à Tech Mahindra de tirer parti de l'éventuelle perturbation sectorielle de l'industrie de l'assurance, et de développer ses offres de services d'ingénierie technique haut de gamme pour des organisations d'assurance, de réassurance et de services financiers, parmi les plus importantes à l'échelle mondiale, tout en renforçant sa présence de livraison à proximité.

Tech Mahindra investit également un montant cumulé de 20 millions EUR dans SWFT et Surance, de sorte à obtenir une participation de 25 % dans chacune de ces deux entreprises de technologies d'assurance, fondées par le même groupe fondateur que CTC. SWFT est une plateforme numérique d'engagement client, basée sur SaaS. Offrant des fonctionnalités multiples en matière de vente et de distribution d'assurance, la plateforme est conçue pour les courtiers numériques, les sites Web de comparaison de prix, et les assureurs souhaitant directement atteindre leurs clients via les canaux numériques. Surance est une solution de cyberassurance personnelle de bout en bout, qui se focalise sur l'évaluation de la vulnérabilité, la cyberprotection et la couverture de cyberassurance.

Vivek Agarwal, président, BFSI, HLS, et Développement commercial, chez Tech Mahindra, a déclaré « Mis au défi par de nouveaux modèles d'affaires émergents, alimentés par des technologies numériques de rupture, le secteur de l'assurance connaît actuellement une transformation considérable. Dans le but de faciliter cette transformation numérique, nous investissons dans le renforcement de nos capacités, ce qui nous permettra de soutenir les assureurs dans l'accélération de leur transition vers des plateformes basées dans le cloud, et de fournir une ingénierie de bout en bout, grâce à une solide présence nearshore, en Europe. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de CTC au sein de la famille Tech Mahindra, et nous nous attendons à réaliser d'importantes synergies en termes de marchés et de gammes de services, grâce à ce regroupement d'entreprises. »

Au travers de ces investissements, Tech Mahindra entend renforcer son leadership mondial, et prouve son engagement à bâtir des capacités différenciées afin d'accélérer la transformation numérique dans les secteurs de l'assurance, de la réassurance et des services financiers. Les compétences d'experts et l'expérience de CTC dans la mise en oeuvre de solutions exceptionnelles pour les clients compléteront l'offre de Tech Mahindra consistant à fournir des capacités d'ingénierie numérique, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de DevSecOps, de bout en bout. L'acquisition permettra également à Tech Mahindra de développer sa présence européenne grâce à plus de 700 professionnels informatiques hautement qualifiés dans les technologies et processus contemporains.

Avraham Shaked, cofondateur de Com Tec Co IT Ltd, a déclaré : « Depuis notre création il y a plus de 20 ans, nous nous sommes développés de manière durable, entièrement grâce aux recommandations de nos clients, et leur avons fourni des solutions stratégiques primées, destinées au secteur de l'assurance et de la réassurance. Faire partie d'une entité mondiale telle que Tech Mahindra nous conférera un accès immédiat à un développement global, et crée des opportunités considérables de croissance et de développement à la fois pour nos employés et l'entreprise dans son ensemble. »

L'acquisition souligne l'accent placé par Tech Mahindra sur la croissance numérique, dans le cadre de la stratégie NXT.NOWtm laquelle est axée sur l'utilisation des technologies de nouvelle génération pour délivrer dès aujourd'hui des solutions de rupture qui, en facilitant encore davantage la transformation numérique, permettront de répondre aux besoins évolutifs et dynamiques de ses clients.

