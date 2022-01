Seegene continue d'appuyer les efforts d'Israël pour gérer le variant Omicron en assurant la livraison rapide de cinq millions de tests





Seegene exportera le test de dépistage de la COVID-19 qui détecte la COVID-19 et le variant Omicron, ainsi que son test « Master Assay » qui établit une distinction entre la COVID-19 et d'autres virus respiratoires.

SÉOUL, Corée du Sud, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), la principale entreprise de diagnostic moléculaire de la Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui la livraison de plus de cinq millions de tests de dépistage de la COVID-19 en Israël pour aider à détecter le variant Omicron et en atténuer la propagation. En décembre 2021, l'entreprise a envoyé 1,7 million de tests de dépistage et de produits de consommation connexes, et 3,4 millions d'autres tests devraient être livrés en janvier.

Comme presque partout dans le monde, Israël a commencé à connaître une pénurie de tests de dépistage de la COVID-19, le variant Omicron ayant entraîné une augmentation sans précédent des cas. Plus sérieusement, le nombre de patients atteints de la grippe ou de la grippe et de la COVID-19 semble augmenter cet hiver. La livraison rapide des tests de dépistage de la COVID-19 par Seegene devrait couvrir environ 57 % de la population totale d'Israël, soit 9 millions d'habitants, et jouer un rôle crucial dans le contrôle de la saison de la « double pandémie ».

« Nous continuerons d'appuyer les pays qui ont besoin de tests de dépistage de la COVID-19 pour améliorer la santé mondiale, a déclaré Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene. Il est évident que les tests de dépistage de la COVID-19 de Seegene, qui permettent de dépister tous les variants de la COVID-19 et les tests syndromiques avec le panneau respiratoire essentiel, seront la clé de l'effort mondial visant le retour à la normale. Les deux tests aideront aussi à gérer la situation avec la COVID-19 et d'autres infections respiratoires. »

Seegene enverra divers produits en Israël, y compris son test « AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay » et son test « AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay ».

Le test « Allplex TM SARS-CoV-2 Master Assay » de Seegene peut déterminer rapidement la propagation du nouveau variant Omicron en temps réel grâce à la technologie PCR multiplex, qui identifie rapidement les cas positifs et les variants en une seule réaction.

SARS-CoV-2 Master Assay » de Seegene peut déterminer rapidement la propagation du nouveau variant Omicron en temps réel grâce à la technologie PCR multiplex, qui identifie rapidement les cas positifs et les variants en une seule réaction. Le test « AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay » permet de déterminer la cause exacte des symptômes respiratoires. Un seul test permet de distinguer les virus de la grippe de type A ou B, du VRS et de la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.seegene.com .

À propos de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. a été fondée à Séoul, en Corée du Sud, en 2000 et a des filiales aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Moyen-Orient. Elle est une entreprise de diagnostic in vitro (IVD) qui a transformé des technologies novatrices en produits grâce à ses activités pionnières en matière de recherche et développement. Seegene possède sa technologie originale brevetée, y compris DPOtm (Dual Priming Oligonucleotide) pour l'amplification de cibles multiples; TOCEtm, pour la détection de cibles multiples dans un seul canal; MuDTtm, la première technologie PCR en temps réel qui fournit des valeurs Ct individuelles pour des cibles multiples dans un seul canal pour les tests quantitatifs; et la technologie de détection de mutation multiplex mTOCEtm. Grâce à ces technologies de diagnostic moléculaire (MDx) de pointe appliquées à des trousses de diagnostic et à d'autres outils, Seegene a rehaussé la sensibilité, la spécificité et la couverture des maladies des tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) à des niveaux sans précédent en fournissant des produits PCR précis et hautement multiplex qui ciblent et détectent simultanément les gènes de plusieurs pathogènes pour chaque canal fluorescent. Cette fonction permet de gagner du temps et de réduire les coûts des tests. Seegene continue d'établir de nouvelles normes en matière de diagnostic moléculaire grâce à des innovations de pointe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 19:39 et diffusé par :