La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix prévoit la publication des résultats du quatrième trimestre 2021

La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera les résultats du quatrième trimestre 2021 le mercredi 16 février 2022, à la clôture du marché.

La direction tiendra une conférence téléphonique le lendemain, jeudi 17 février 2022 à 10 h (HE), avec une diffusion audio simultanée sur le Web. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le (236) 389-2653 ou le (833) 921-1643 et saisir le code de l'événement : 2690932. Le lien vers la webdiffusion audio sera disponible sur le site www.choicereit.ca/events-webcasts.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

