38% des fournisseurs ayant répondu à l'enquête ont recours au paiement anticipé pour gérer leur fonds de roulement, contre 19% en 2017

38% des sondés acceptent des paiements anticipés mensuels en 2021, contre 19% en 2017. C'est ce que révèle une étude portant sur la perception des fournisseurs menée par Taulia, leader en solutions technologiques pour les fonds de roulement. L' étude mondiale de Taulia sur la perception des fournisseurs est réalisée chaque année depuis 2017 et reflète l'opinion de près de 80 000 répondants sur une période de cinq ans.

On constate un intérêt croissant de la part des fournisseurs envers la perception régulière d'un paiement anticipé dès qu'une facture est approuvée, en tant que source alternative de financement. En 2021, un cinquième (22%) des fournisseurs étaient intéressés à recevoir un paiement anticipé systématiquement et pour chaque client, contre 15% en 2017.

Les raisons pour lesquelles le fournisseur accepte les paiements anticipés sont variées. En 2021, les principales raisons justifiant leur intérêt pour les paiements anticipés étaient les suivantes* :

Écart de trésorerie (49%) Recouvrement/prévisibilité des paiements (27%) Besoins en fonds de roulement (21%) Facilité d'utilisation (18%) Réduction du DMR (7%)

On note également une nette progression vers une amélioration du comportement des entreprises avec une diminution appréciable des retards de paiement, qui passent de 45% en 2017 à 36% en 2021. La baisse des retards de paiement reflète l'amélioration de l'automatisation et la volonté des entreprises de préserver la santé financière de leurs fournisseurs.

Le PDG de Taulia, Cédric Bru, a déclaré : "La solidité financière des fournisseurs est un élément essentiel pour la mise en place de chaînes d'approvisionnement solides. Les résultats parlent d'eux-mêmes lorsqu'il s'agit de mettre en évidence les progrès réalisés pour garantir que les fournisseurs soient payés comme ils le souhaitent, en avance ou à temps. Cette année, les chaînes d'approvisionnement ont subi d'importantes perturbations liées à de nombreux facteurs externes, mais le financement suffisant ne devrait pas poser de problème.

En collaborant, les intervenants à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement sont en mesure de soutenir la croissance de leur propre entreprise et celle des autres en proposant du choix, de la flexibilité et de la cohérence lorsqu'il s'agit d'être payé. Nous espérons constater des progrès continus dans ce domaine pour les entreprises de toutes tailles et sommes convaincus qu'en fournissant la meilleure technologie, nous pouvons contribuer activement à rendre ces choix accessibles à un maximum d'entreprises."

Taulia réalise une enquête annuelle auprès des fournisseurs tous les ans depuis 2017 et publie les rapports l'année suivante. Au cours de cette période, 79 918 réponses à l'enquête ont été rassemblées à travers le monde. Les participants à l'enquête ont été contactés par e-mail et sont très variés en termes de géographie, de fonction et de secteur d'activité.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur https://taulia.com/resources/supplier-survey-reports/supplier-survey-5-year-review/

*Remarque : les répondants à cette question avaient le choix entre plusieurs réponses, ce qui explique les totaux >100%.

Taulia est une fintech fournissant des solutions de fonds de roulement. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs comptes créditeurs, leurs comptes débiteurs et leurs stocks. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises utilise la plateforme de Taulia pour décider quand elles veulent payer et être payées. Taulia traite plus de 500 milliards USD par an et certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan, lui font confiance.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.taulia.com.

