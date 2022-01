Toshiba nomme Andrew McDaniel à la tête de son activité Commerce de détail en Europe





Toshiba Global Commerce Solutions a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew McDaniel, un innovateur reconnu dans les domaines des affaires et des technologies, au poste de directeur général et directeur délégué (senior vice president) Europe, à compter du 15 janvier 2022. Basé en Irlande, Andrew McDaniel assumera la direction de toutes les opérations européennes, sous la responsabilité de Rance Poehler, président Monde et directeur général de la division « Toshiba Global Commerce Solutions ».

« L'Europe est un marché dynamique à la pointe de l'innovation dans le domaine du commerce de détail qui accueille bon nombre de nos clients et partenaires », a déclaré Rance Poehler. « Dans le cadre de notre engagement envers la croissance du commerce de détail à l'échelle mondiale, Andrew, forts de ses antécédents et vaste expérience dans le développement de solutions technologiques et l'innovation commerciale, est LA personne la plus adaptée à diriger nos efforts d'accélération en matière de transformation numérique afin de renforcer les formidables capacités de nos partenaires dans la région », a ajouté Rance Poehler.

Andrew McDaniel possède plus de 25 ans d'expérience à la tête d'organisations technologiques orientées clients, en tant que responsable de la définition et de la mise en oeuvre des initiatives multinationales visant la transformation numérique. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction internationale chez Dell, autour de projets axés sur les stratégies de services informatiques hébergés (cloud computing) et systèmes informatiques d'entreprise, tout en dirigeant le développement de solutions client pour les marchés des grandes entreprises, du marché intermédiaire et du secteur public à travers l'Europe.

« C'est une période charnière pour les détaillants et partenaires européens, alors qu'ils s'efforcent de devenir plus agiles et résilients face aux changements constants », a déclaré McDaniel. « C'est également un moment important pour Toshiba, qui continue de renforcer et établir durablement ses capacités technologiques, logicielles et d'offres de services, sur la base d'une connaissance approfondie du secteur et d'une expertise maîtrisée, en même temps que sa collaboration avec des partenaires de toute la région. Ma mission sera de mobiliser ces ressources incroyables, pour aider les détaillants à se transformer et à créer davantage d'opportunités de croissance pour nos partenaires à travers l'Europe », a-t-il ajouté.

À propos de Toshiba Global Commercial Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions est un leader mondial sur le marché des solutions technologiques destinées aux commerces de détail. Il est le premier choix de la vente au détail en termes de solutions de point de vente entièrement intégré. Grâce au soutien d'un réseau de partenaires commerciaux dévoués dans le monde entier, nous réalisons un bilan commercial très brillant en faisant progresser l'avenir du commerce de détail par le biais de solutions de commerce innovantes, pour aider à renforcer l'engagement des clients, transformer l'expérience au sein des points de vente, unifier les canaux digitaux et physiques et accélérer la transformation numérique. Pour en savoir plus, consultez le site commerce.toshiba.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 14:10 et diffusé par :