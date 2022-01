Elliptic crée une unité de renseignements sur les marchés et propose un nouvel outil aux courtiers en cryptomonnaies





Elliptic, fournisseur de premier plan d'analyses on-chain, annonce aujourd'hui le lancement de son unité de renseignements sur les marchés, une seconde ligne d'activité pour l'organisation, axée sur l'exploitation du graphe d'identité haut de gamme d'Elliptic, afin d'élaborer de nouvelles propositions et de nouveaux cas d'utilisation pour les entreprises effectuant des transactions en cryptomonnaies.

La nouvelle unité, dirigée par Laura Coffey et James Smith, cofondateur d'Elliptic, considérera l'ensemble de données d'Elliptic comme une couche de données intrinsèquement utiles pour le marché naissant du courtage institutionnel de cryptomonnaies. Les données permettront d'avoir accès aux paramètres d'identité de blockchain du nombre le plus élevé d'actifs du secteur, donnant la possibilité aux courtiers de :

Prévoir : utiliser les informations réelles qui sous-tendent les mouvements financiers pour accéder aux paramètres d'activité fondamentaux d'une vaste gamme de cryptoactifs

Réagir : établir le profil des différents types d'acteurs derrière les dépôts, retraits et autres transactions en temps réel afin de déterminer les motivations qui sous-tendent les mouvements du marché

Analyser : explorer les flux entre les entreprises et d'autres types de portefeuilles pour identifier les secteurs en pleine croissance et leur rythme de croissance, le graphe d'identité étant un outil unique et décisif pour y parvenir

L'ensemble de données d'Elliptic a été élaboré au cours de ces huit dernières années et comprend plus de 20 milliards de points de données couvrant 148 actifs, ce qui représente 98 % du volume mondial de transactions. Deux tiers des volumes mondiaux de transactions cryptographiques ont lieu sur des bourses faisant appel aux produits d'Elliptic.

Commentant la nouvelle proposition, James Smith, cofondateur d'Elliptic, a déclaré : « Elliptic a été créé avec une vision claire : aider les entreprises à exploiter les possibilités issues de la croissance du marché des cryptomonnaies. C'est nous qui avons été les premiers à faire usage de l'analyse de la blockchain et l'ensemble unique de données que nous avons constitué représente une source importante de renseignements permettant d'alimenter des stratégies de courtage de cryptomonnaies gagnantes, à la fois pour les entreprises cryptonatives et pour les acteurs traditionnels qui s'orientent dans ce domaine. »

Elliptic travaille actuellement au développement du produit avec plusieurs salles de marchés et bureaux de recherche de premier plan dont les noms n'ont pas été dévoilés. Pour de plus amples informations, devenir partenaire de validation de principe et accéder aux données en avant-première, veuillez envoyer un courriel à l'adresse laura.coffey@elliptic.co.

À propos d'Elliptic

Elliptic est le leader mondial de la gestion des risques liés aux cryptoactifs pour les cryptoentreprises et les institutions financières du monde entier. Reconnu comme pionnier de la technologie WEF et soutenu par des investisseurs tels que Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group, SoftBank, Evolution Equity Partners et Santander Innoventures, Elliptic a évalué le risque sur des transactions d'une valeur de plusieurs billions de dollars, découvrant des activités liées au blanchiment d'argent, à la collecte de fonds à des fins terroristes, à la fraude et à d'autres crimes financiers. Le siège d'Elliptic se trouve à Londres et la société possède des bureaux à New York, Singapour et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elliptic.co et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

