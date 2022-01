La Fête des semences de Montréal vous invite à découvrir des histoires de semences!





MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie est fier de présenter la 22e édition de la Fête des semences de Montréal, organisée par Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises. Cette année encore, Espace pour la vie et Cultiver Montréal ont à coeur de faire rayonner les semenciers et semencières ainsi que le patrimoine végétal du Québec. La Fête des semences revient avec une programmation 100 % virtuelle lors de laquelle vous pourrez y découvrir la richesse des histoires de semences, tout en vous approvisionnant via les boutiques en ligne des semenciers et semencières du Québec.

La planification de la saison horticole débute dès le 2 février avec une programmation des plus intéressantes! Les participant.e.s pourront prendre part à deux tables rondes et trois conférences mettant en lumière différents récits au sujet des semences ainsi qu'à sept foires aux questions collectives pour échanger et apprendre avec des expert.e.s et autres passionné.e.s!

Quand : Du mercredi 2 février 2022, 19 h 30

Au dimanche 6 février 2022, 21 h



Où : Événement virtuel

Informations importantes :

Rendez-vous ici pour avoir accès à tous les liens des événements virtuels.

pour avoir accès à tous les liens des événements virtuels. Toutes les activités sont gratuites.

Toutes les transactions pour l'achat de semences et produits horticoles se feront uniquement sur les sites officiels des exposant.e.s disponibles via cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences .

. Consultez une cartographie des semenciers et semencières et des fournisseurs et fournisseuses de produits et services horticoles sur cultivermontreal.ca/la-fete-des-semences

PROGRAMMATION

Retrouvez tous les liens de connexion ici : https://calendrier.espacepourlavie.ca/fete-des-semences

Mercredi 2 février

19 h à 20 h 30 : Histoires de semences - Ce que les semences racontent sur nos cultures et nos patrimoines

Table ronde d'ouverture avec Sylvia Julia Meriles de Les jardins épicés, Hamidou Maiga de Hamidou Horticulture et Teprine Baldo de Le Noyau.

Jeudi 3 février

17 h à 18 h 30 : Secrets des semences médicinales

Foire aux questions avec Kélanie Chapdelaine de Les jardins féconds de Kélanie, Ariane B. Louis-Seize et Roby Gobeil de Le jardin des vie-la-joie et Teprine Baldo de Le Noyau.

19 h à 20 h 30 : Jardiner pour les pollinisateurs : Planification de jardin et sauvegarde de semences

Conférence par Krin Haglund de Jardin BUZZ.

Vendredi 4 février

17 h à 18 h 30 : Particularités des semences nordiques

Foire aux questions avec Patrice Fortier de La Société des Plantes, Catherine Wallenburg de Semences Nordiques et Jean-François Lévêque des Jardins de l'écoumène.

19 h à 20 h 30 : L'amour du chou : Exploration de son histoire et des méthodes de reproduction

Conférence par Audrey Fontaine des Jardins La Brouette.

Samedi 5 février

10 h à 12 h : Nourrir la ville : Agriculture urbaine I

Foire aux questions avec Shawn Manning de Semis Urbains, Geoffroy Renaud de Champignons Maison, Martin Boisvert de l'École Néo-Terra et Krin Haglund de Jardin BUZZ.

13 h à 14 h 30 : Gardiens et gardiennes des semences rares

Foire aux questions avec Lyne Bellemare de Terre Promise, Josée Pelletier de Semences des artisans et Audrey Fontaine des Jardins La Brouette.

19 h à 20 h 30 : Au-delà du catalogue : Comment et pourquoi nous choisissons nos semences

Conférence par Daniel Brisebois de la Ferme coopérative Tourne-sol.

Dimanche 6 février

10 h à 11 h 30 : Nourrir la ville : Agriculture urbaine II

Foire aux questions avec Hamidou Maiga de Hamidou Horticulture, Virginie Boivin-Jodoin de Big Bloc atelier champignons et Jean-Philippe Alie de Les Fraises Alpines L'Ouvre-Coeur.

13 h à 14 h 30 : Semences et initiatives communautaires

Foire aux questions avec Eve-Justine Beaudin de la Bibliothèque de La Petite-Patrie, Francis Cecil-Cardinal de Mon Jardin Espace pour la Vie et Andrée Nault du Biodôme de Montréal.

15 h à 16 h 30 : Semences ancestrales et du patrimoine

Foire aux questions avec Catherine Gagnon-Mackay de Semences du Portage, Isaac Veilleux du Potager ornemental de Catherine et Daniel Brisebois de la Ferme coopérative Tourne-sol.

19 h à 20 h 30 : De la semence à l'assiette - Le rôle des semences dans un système alimentaire sain et durable

Table ronde de fermeture avec Jean-Nick Trudel de l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ), Bernard Lavallée de Le nutritionniste urbain et Lyne Bellemare de Terre Promise.

À propos

Les origines

Cet événement est issu du mouvement communautaire de l'agriculture urbaine à Montréal. Fondé en 2001 par les organismes Action communiterre et le Dépôt centre communautaire d'alimentation, puis porté par l'organisation de solidarité Alternatives en 2017, le flambeau est maintenant entre les mains de Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises.

Commanditaires

Nous tenons à souligner la générosité de nos commanditaires Melon d'Or, soit l'Association des Marchés Publics du Québec (AMPQ), Champignons Maison et la Ferme coopérative Tourne-Sol.

Cultiver Montréal est le réseau multisectoriel des agricultures urbaines du Grand Montréal. Il rassemble, accompagne, soutient et fait rayonner toutes les formes d'agriculture urbaine et périurbaine du Grand Montréal, en concertation avec ses membres pour faire de Montréal une ville durable, résiliente et nourricière.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

@EspacePourLaVie @CultiverMontreal #FêteDesSemences

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 13:25 et diffusé par :