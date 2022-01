Le gouvernement du Canada investit dans une occasion d'économie plus verte en Alberta





Un nouveau financement fédéral de plus de 5,6 millions de dollars aidera les collectivités de l'Alberta à attirer des investissements, à créer des emplois et à effectuer la transition vers une économie plus verte

EDMONTON, AB, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Au moment où le Canada se détourne des centrales au charbon pour protéger notre climat et créer une économie plus durable, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), investit dans les collectivités touchées par l'élimination de l'électricité produite au charbon. Le passage à une économie à faibles émissions de carbone est bon pour l'environnement, bon pour l'économie, et profitera à tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada comprend qu'un tel changement doit également assurer une transition juste et équitable pour les travailleurs et les collectivités qui ont dépendu financièrement de l'exploitation du charbon et de la production d'électricité au charbon.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 5,6 millions de dollars à l'appui de huit projets en Alberta qui aideront les collectivités à attirer des investissements, à créer des emplois et à effectuer la transition vers une économie plus verte.

Le financement est octroyé dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et du fonds d'infrastructure de l'ICTC. Ces fonds soutiennent le perfectionnement des compétences, les investissements dans les infrastructures et la diversification de l'économie des collectivités touchées par la transition de la production d'électricité au charbon.

Les projets en Alberta qui reçoivent un soutien dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon sont les suivants :





2,25 millions de dollars en nouveaux fonds à la Harvest Sky Economic Development Corporation pour mener une analyse stratégique et une étude de diversification de l'économie qui orienteront les prochaines activités d'investissement et d'attraction des entreprises pour la région comprenant Hanna , le village de Youngstown et la zone spéciale n o 2.

, le village de et la zone spéciale n 2. 658 000 dollars en nouveaux fonds au comté de Parkland pour élaborer une stratégie de développement de la région de Wabamun .

en nouveaux fonds au comté de Parkland pour élaborer une stratégie de développement de la région de . 154 880 dollars en fonds supplémentaires au comté de Parkland pour élaborer une stratégie de développement de la région de Wabamun et un plan sous-régional trimunicipal qui harmonisera l'utilisation des terres, les services et les services d'infrastructure à l'appui de l'élimination progressive de l'électricité produite au charbon dans la région.

en fonds supplémentaires au comté de Parkland pour élaborer une stratégie de développement de la région de et un plan sous-régional trimunicipal qui harmonisera l'utilisation des terres, les services et les services d'infrastructure à l'appui de l'élimination progressive de l'électricité produite au charbon dans la région. 200 000 dollars en fonds supplémentaires au Community Futures Network of Alberta (CFNA) afin de soutenir les travailleurs et les entreprises des collectivités touchées par l'élimination de l'électricité produite au charbon. Le CFNA est un organisme communautaire sans but lucratif de prêts aux entreprises et de développement des entreprises composé de 27 Sociétés d'aide au développement des collectivités réparties dans les régions rurales de l' Alberta .

en fonds supplémentaires au Community Futures Network of (CFNA) afin de soutenir les travailleurs et les entreprises des collectivités touchées par l'élimination de l'électricité produite au charbon. Le CFNA est un organisme communautaire sans but lucratif de prêts aux entreprises et de développement des entreprises composé de 27 Sociétés d'aide au développement des collectivités réparties dans les régions rurales de l' . 143 917 dollars en fonds supplémentaires au Hanna and District Association for Lifelong Learning pour établir un centre d'affaires et un centre de guide-expert à Hanna.

en fonds supplémentaires au and District Association for Lifelong Learning pour établir un centre d'affaires et un centre de guide-expert à Hanna. 87 500 dollars en fonds supplémentaires au United Steel Workers ASM, section locale 1595, pour embaucher un coordinateur de la transition afin d'appuyer les travailleurs de l'industrie du charbon mis à pied à Wabamun.

Les projets qui reçoivent un soutien dans le cadre du fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon sont les suivants :





plus de 2 millions de dollars en nouveaux fonds au Special Areas Board (conseil des zones spéciales) dans la zone spéciale n o 2 pour que soit aménagé un parc industriel qui soutiendra les applications industrielles adaptées à une région éloignée;

2 pour que soit aménagé un parc industriel qui soutiendra les applications industrielles adaptées à une région éloignée; 150 000 dollars en fonds supplémentaires au comté de Flagstaff pour que soit entreprise l'étude de faisabilité du parc industriel du comté de Flagstaff.

Les investissements d'aujourd'hui portent à plus de 32 millions de dollars le montant investi dans les collectivités de l'Alberta depuis 2018 dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et du fonds d'infrastructure de l'ICTC.

« La priorité du gouvernement du Canada est de soutenir les travailleurs, leurs familles et leurs collectivités pendant la transition du Canada vers une économie énergétique plus propre. Les investissements d'aujourd'hui donneront aux collectivités albertaines qui dépendent du charbon les moyens de miser sur leurs forces régionales et leur main-d'oeuvre hautement qualifiée, de tirer parti de nouvelles possibilités d'affaires et de créer des économies locales plus résilientes. Ensemble, nous allons de l'avant vers un avenir énergétique propre pour toute la population canadienne. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Je suis fier que le gouvernement du Canada fasse des investissements qui permettent aux Albertains de rester résilients et de profiter de nouvelles possibilités économiques. Les investissements d'aujourd'hui s'ajoutent au soutien fédéral accordé aux collectivités albertaines qui dépendent du charbon et contribueront à jeter les bases de nouveaux investissements, de nouvelles activités commerciales et de nouvelles possibilités d'emploi dans notre province. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Développement économique Canada pour les Prairies a été et continue d'être une grande source de soutien pour la région de Harvest Sky au moment où nous examinons les possibilités de rendre nos collectivités durables après la perte de notre centrale thermique alimentée au charbon. Le financement et l'aide fournie nous ont permis d'établir une base communautaire et de développement économique solide dont nous pouvons tirer parti à l'avenir. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette collaboration alors que nous adaptons notre région et nos techniques de commercialisation à de nouveaux investisseurs, résidents et visiteurs. »

- Mark Nikota, responsable du développement économique, Harvest Sky Region Economic Development Corporation

« Le comté de Parkland est reconnaissant du financement accordé par Développement économique Canada pour les Prairies et de son soutien continu. Ces fonds nous permettent d'étudier et d'explorer d'autres sources potentielles de développement économique de remplacement pour compenser la perte de revenus de la production d'électricité au charbon. Dans le cadre de ce travail, le comté de Parkland mettra en place une stratégie globale pour la région de Wabamun permettant un développement compatible, respectueux de l'environnement et économiquement viable. »

- Allan Gamble, maire, comté de Parkland

En février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications à la réglementation afin d'éliminer la production conventionnelle d'électricité au charbon d'ici 2030.

a annoncé des modifications à la réglementation afin d'éliminer la production conventionnelle d'électricité au charbon d'ici 2030. PrairiesCan a reçu 25 millions de dollars dans le cadre du budget de 2018 pour la mise sur pied de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC), laquelle aide les collectivités touchées de l' Alberta et de la Saskatchewan à retirer leurs économies de la production d'électricité au charbon.

et de la à retirer leurs économies de la production d'électricité au charbon. Dans le budget de 2019, un financement supplémentaire de 105 millions de dollars dans le cadre du fonds d'infrastructure de l'ICTC a été annoncé pour que PrairiesCan soutienne les investissements dans les infrastructures et la diversification de l'économie dans les collectivités touchées alors que celles-ci abandonnent la production d'électricité au charbon.





