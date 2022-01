Avis aux Médias - Parcs Canada et les gouvernements Epekwitk Mi'kmaq feront une annonce importante concernant la création d'une réserve de parc national en Pituamkek (île Hog et dunes Sandhills)





LENNOX ISLAND, PE, le 17 janv. 2022 L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada et Robert J. Morrissey, député d'Egmont, se joindra aux gouvernements Epekwitk Mi'kmaq, Chef Darlene Bernard, Première Nation Lennox Island et Chef Junior Gould, Première Nation d'Abegwait, pour faire une annonce importante sur la création d'une réserve de parc national en Pituamkek (île Hog et dunes Sandhills).

Une diffusion continue en direct sera accessible pour ceux qui souhaitent regarder l'événement.

Les membres des médias peuvent RSVP à l'appel modéré et avoir accès à la diffusion en direct sur le Web et à un lecteur Google avec du contenu visuel en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à pc.media@pc.gc.ca

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 19 janvier 2022



Heure: 11 h 00 (HNA)



Lieu: Virtuelle (lien)

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 12:09 et diffusé par :