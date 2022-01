TaiwanPlus présente le parcours de création musicale de Namewee et ABAO dans le cadre de sa série documentaire sur la musique indépendante intitulée « Road to Legacy »





TaiwanPlus, nouvelle plateforme mondiale de streaming vidéo en langue anglaise, lance une série originale TaiwanPlus 2022 intitulée « Road to Legacy », série documentaire de 10 épisodes qui détaille le parcours de 10 groupes jusqu'à la gloire. Le 17 janvier 2022, TaiwanPlus organisera la première mondiale au Legacy Taipei, dans le cadre de laquelle la série documentaire sera lancée en exclusivité et sera diffusée gratuitement à travers le monde via www.TaiwanPlus.com le jour même.

Depuis sa création, « TaiwanPlus s'efforce de fournir une plateforme permettant de présenter la culture créative variée qui a prospéré au sein de la démocratie dynamique de Taïwan. Suite à l'accueil positif du festival du film de TaiwanPlus, qui a diffusé en ligne une sélection de 10 films taïwanais emblématiques, la plateforme entend désormais présenter Taïwan au monde au travers de la scène musicale indépendante dynamique du pays », a expliqué Joanne Tsai, PDG de TaiwanPlus.

Produite par TaiwanPlus, la série documentaire « Road to Legacy » est une coproduction avec Legacy Taipei, institution de salles de concert à Taïwan, qui a accueilli de nombreux groupes taïwanais et internationaux renommés depuis 2009. Le producteur exécutif Tien Tsung Ma a déclaré : « La musique contemporaine taïwanaise s'étend de la musique électronique au rock, en passant par la musique folk et le hip-hop, et cette série documentaire fournit un aperçu actuel de la scène musicale taïwanaise. » Tournée pendant 2 ans et demi, la série documentaire dévoile les aspects les plus fidèles de ces artistes musicaux, qui partagent leur personnalité, leur philosophie et leur vision.

Parmi les dix groupes présentés, Tizzy Bac, ABAO et Namewee sont les plus présents sur la scène internationale. Tizzy Bac a été créé en 1999, offrant un style unique de rock indépendant en intégrant à leur musique jazz, rock alternatif et éléments électroniques. De son côté, l'artiste taïwanaise de R&B ABAO est reconnue comme un symbole de la culture et du patrimoine à Taïwan pour son oeuvre musicale unique. L'artiste et musicien malaisien Namewee est connu pour sa musique pop et hip-hop, et il est suivi en Asie de l'Est et du Sud-Est en tant que fervent activiste passionné qui lutte contre l'injustice et les inégalités. Ses oeuvres ont été interdites en Chine en raison de son titre intitulé « Fragile Heart ».

La série documentaire sera diffusée en trois épisodes, en commençant par l'épisode consacré à Tizzy Bac, 88BALAZ et Nighteentael le 17 janvier. Les épisodes restants seront disponibles en février (PA PUN BAND, Dadado Huang et Sweet John), puis en mars (Namewee, ABAO, The Next Big Thing et LINION). La liste complète de « Road to Legacy » est disponible à l'adresse : https://tw.plus/Kb7nt

En parallèle de cette célébration musicale, TaiwanPlus lance également une campagne en ligne destinée à financer de manière participative plusieurs vidéos de 12 secondes avec des sons qui représentent Taïwan sur Instagram. Des informations sur l'événement sont disponibles ici : https://tw.plus/CNV3b.

