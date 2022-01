Eté 2022 : Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à Québec, sa 4e destination au Canada





Jusqu'à 3 vols par semaine opérés en Airbus A330-200 à compter du 17 mai 2022

Présente au Canada depuis 71 ans, Air France renforcera également sa desserte de Montréal, Toronto et Vancouver

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Air France étoffe son offre au Canada, deuxième marché long-courrier le plus important pour la compagnie en nombre de sièges offerts.

A compter du 17 mai 2022, la compagnie reliera Paris-Charles de Gaulle à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) avec 3 vols hebdomadaires assurés les mardis, jeudis et samedis.

Les vols seront opérés en Airbus A330-200 équipés des nouvelles cabines de voyage, d'une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy).

Horaire des vols (en heure locale) :

AF0352 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Québec à 14h40

AF0353 : Départ de Québec à 17h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 05h45

Les réservations sont ouvertes sur airfrance.fr ou en agence de voyages.

« Nous sommes très fiers d'offrir ce lien aérien direct au départ de la ville de Québec vers Paris et d'ajouter une quatrième destination Air France au Canada », a indiqué Catherine Guillemart-Dias, vice-présidente et directrice générale d'Air France KLM au Canada. « Nous nous réjouissons que l'inauguration de cette liaison puisse permettre de nouveaux partages familiaux, culturels et touristiques pour nos clients de chaque côté de l'Atlantique ».

« Accueillir Air France, un des plus grands transporteurs au monde, à YQB va fortement contribuer au développement socioéconomique de la grande région de Québec », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). « Nous nous sommes engagés auprès de la population à développer de nouvelles liaisons aériennes. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec cet objectif d'offrir toujours plus d'options aux voyageurs d'ici et d'être une porte d'entrée directe pour les touristes sur la magnifique région de Québec. Bien que notre industrie et nos opérations aient été durement affectées par la pandémie mondiale, nous n'avons cessé de travailler avec les forces vives de la région pour retrouver, puis développer, notre desserte aérienne. »

« Cette nouvelle liaison reflète l'immense potentiel de notre Capitale-Nationale et du Québec tout entier en vue de la relance des activités touristiques à l'échelle internationale », a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec. « Nous avons toujours maintenu qu'il était crucial, tout au long de la pandémie, de nous assurer de maintenir la capacité d'accueil et l'attractivité du Québec touristique à long terme. La création de cette nouvelle liaison témoigne du travail accompli en ce sens, et je félicite Air France, l'équipe de l'Aéroport international Jean-Lesage ainsi que tous les partenaires impliqués. Nous avons très hâte de retrouver les touristes français, qui constituent le premier marché outre-mer pour la destination du Québec. »

Cette nouvelle liaison directe viendra compléter le service de car Air France reliant quotidiennement l'aéroport de Montréal Pierre Elliott Trudeau à Québec, accessible gratuitement à tous les clients en correspondance depuis un vol Air France.

Ce programme de vols est susceptible d'évoluer en fonction des restrictions de voyage. Depuis le début de la crise du COVID-19, Air France ajuste son offre en temps réel en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire. Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.

Québec, un joyau fortifié sur les rives du Saint-Laurent

La ville de Québec est la capitale de la province canadienne du même nom. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, son centre historique - le Vieux-Québec - est la seule cité fortifiée d'Amérique du Nord.

Hier porte d'entrée de la Nouvelle-France, Québec est aujourd'hui une ville dynamique où s'enchaînent tout au long de l'année festivals et évènements culturels de premier plan. Les parcs naturels exceptionnels de sa région et de l'est de la province sont autant d'opportunités de découvrir la beauté des grands espaces québécois.

Air France au Canada

Présente au Canada depuis 1950, Air France relie toute l'année Paris-Charles de Gaulle à Montréal (2ème destination internationale d'Air France avec jusqu'à 4 vols/jour), Toronto (jusqu'à 2 vols/jour) et Vancouver (jusqu'à 1 vol/jour).

Cet été, l'offre d'Air France de et vers le Canada sera supérieure de 25% aux niveaux d'avant pandémie. Air France deviendra ainsi la première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada.

A bord de l'A330-200 d'Air France

Les cabines des Airbus A330-200 d'Air France ont récemment été entièrement réaménagées pour offrir à chaque client le plus haut niveau de confort. Equipé d'une connexion wifi disponible tout au long du vol, cet appareil offre :

En cabine Business : un siège se transformant en un véritable lit totalement plat de 2 mètres de long.

: un siège se transformant en un véritable lit totalement plat de 2 mètres de long. En Cabine Premium Economy : un siège à coque fixe inclinable à 130° et offrant l'une des assises les plus larges du marché ainsi qu'un soutien lombaire.

: un siège à coque fixe inclinable à 130° et offrant l'une des assises les plus larges du marché ainsi qu'un soutien lombaire. En cabine Economy : un siège inclinable à 118° équipé de mousses ergonomiques.

Tous les sièges sont équipés du système de divertissement de dernière génération d'Air France, offrant plus de 1000 heures de films, séries et autres programmes sur de larges écrans HD tactiles. Des prises USB individuelles sont également disponibles pour permettre à chacun de recharger ses appareils électroniques.

Avec Air France Protect, réservez en toute sérénité

Air France rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement et jusqu'au 28 février des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu'au 30 juin 2022. Les clients peuvent ainsi modifier1 leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable2 s'ils ne souhaitent plus voyager. Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d'un avoir, également remboursable si non utilisé.

L'engagement sanitaire d'Air France

La santé et le bien-être des clients et des personnels d'Air France sont au coeur des préoccupations de la compagnie. Air France s'engage à garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au long de leur voyage, dès leur arrivée à l'aéroport. À bord et pendant toute la durée du voyage, le port du masque chirurgical est obligatoire. En cabine, l'air est renouvelé toutes les 3 minutes. Le système de recyclage d'air des avions d'Air France est équipé de filtres HEPA -High Efficiency Particulate Air- identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Enfin, Air France a renforcé le nettoyage de ses avions avec notamment, avant chaque vol, la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients tels que les accoudoirs, tablettes et écrans.

1 Modification : possibilité de modifier la date et/ou la destination de votre billet quelles que soient les conditions tarifaires de votre billet jusqu'au jour du départ du 1er vol. Si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire restera à la charge du client. 2 Remboursement : possibilité de demander le remboursement du billet jusqu'au jour du départ du 1er vol. Si les conditions tarifaires de votre billet n'autorisaient pas un remboursement, un avoir valable un an sera délivré, dont le remboursement pourra être demandé à tout moment.

