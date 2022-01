SEB reçoit la certification de sécurité ISO 27001





MISSISSAUGA, Ontario, 17 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (SEB Admin), filiale de Smart Employee Benefits Inc. (SEB) (TSXV:SEB) (OTCQX:SEBFF), chef de file en prestation de services d'administration de tiers, de services de processus d'affaires et de services de TI a reçu la certification ISO 27001:2013 pour son système de gestion de la sécurité de l'information. Cette certification atteste l'engagement de l'entreprise envers les plus hautes normes de conformité et de sécurité internes.



La norme ISO/CEI 27001:2013 est internationalement reconnue comme la plus rigoureuse en matière de gestion de la sécurité de l'information. La certification du système de gestion de la sécurité de l'information de SEB signifie que les clients et les partenaires de l'entreprise peuvent compter sur une gestion systématique et continue des risques liés à la sécurité de l'information, notamment en ce qui a trait à la confidentialité, à l'intégrité et à l'accessibilité des renseignements personnels et d'affaires.

Selon Mohamad El Chayah, chef de l'exploitation de SEB et président et chef de la direction de SEB Admin, «?Cette attestation est une source de fierté pour nous. Elle confirme en effet l'adhésion et l'engagement de SEB envers l'amélioration continue de la sécurité de l'information. Nous voulons que nos clients et nos partenaires sachent que non seulement nous pouvons présenter une preuve de conformité, mais que nous avons aussi optimisé la qualité de nos produits et de nos services, de même que la continuité de nos activités et que nous prenons la sécurité de leurs données au sérieux.?»

La récente certification ISO 27001 de SEB par le groupe BSI est le fruit d'un rigoureux process de 18 mois visant les activités suivantes?: exploitation et soutien des processus et de l'infrastructure internes, opérations et soutien de SEB Administrative Services Inc. au Canada et en Inde pour ses services d'administration des avantages sociaux, des demandes d'indemnisation, d'exploitation des RH, de finances, d'infrastructure, de qualité et de sécurité, de centres d'appels, de développement d'applications, de gestion des ventes et des clients, de marketing, de mise en oeuvre et d'administration des programmes, ainsi que de gestion de produits et solutions connexes et de contrôle des services. Ceci est conforme à la déclaration d'applicabilité, version 1.3, datée de septembre 2021.

À propos de SEB Administrative Services Inc.:

SEB Admin, une filiale en propriété exclusive de SEB (TSXV: SEB) (OTCQX: SEBFF), est un TPA qui offre des solutions de pointe, entièrement bilingues, basées sur l'infonuagique, pour le traitement des avantages sociaux, en utilisant les technologies, les solutions et les services exclusifs et personnalisés des partenaires de SEB Admin. La plateforme «?FlexPlus?» de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des prestations collectives. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités de traitement de tous les types d'avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu'en tant que solution intégrée. SEB Admin administre les programmes d'avantages sociaux de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin s'occupe ainsi de l'administration des assurances collectives de plus de 370 000 participants et de quelque 140 000 autres participants de régimes sous contrat et en transition, totalisant plus de 1,3 milliard de dollars en primes et cotisations. Les solutions FlexPlus reposant sur l'infonuagique prennent en charge tous les types de régimes - traditionnels, flexibles, à la carte, banque d'heures, banque de dollars, plateforme d'échange ? au moyen de modèles d'impartition partielle ou complète et de logiciels comme services (SaaS). Nos solutions transforment les centres de coût de nombre de nos clients et partenaires en centres de profit.

Pour de plus amples renseignements sur SEB Services Administratifs veuillez consulter le www.seb-admin.com.

À propos de Smart Employee Benefits Inc.:

SEB est une entreprise de technologie d'administration des avantages sociaux. Nous sommes un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de TI de pointe pour l'administration des avantages sociaux pour le marché des assurances vie et collectives des particuliers et des groupes et pour les gouvernements. Nous concevons, développons, personnalisons et gérons des solutions technologiques, humaines et d'infrastructure essentielles à la mission, de bout en bout, en utilisant les technologies et l'expertise exclusives de SEB et les technologies de ses partenaires. Nous gérons des processus d'affaires critiques pour plus de 150 sociétés de premier ordre et de gouvernements, à l'échelle nationale et internationale. Plus de 90 % de nos revenus et de nos contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Nos solutions sont soutenues à l'échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multicertifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de 8 bureaux au Canada et ailleurs dans le monde.

Nos solutions comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent local ou international, des services de sécurité gérés, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d'intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l'IA, le CRM, la BI, les portails, l'EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l'analyse, la gestion de projet, pour n'en citer que quelques-uns. L'entreprise participe à plus d'une vingtaine de partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Contacts pour les médias:

Mohamad El Chayah, chef des opérations et Smart Employee Benefits Inc.

président et chef de la direction

SEB Administrative Services Inc.

Tél. : 416.418.0619

mohamad.elchayah@seb-admin.com

www.seb-admin.com Contact pour les investisseurs:

John McKimm, président, chef de la direction et directeur des systèmes d'information

Smart Employee Benefits Inc.

Tél.: 416.460.2817

john.mckimm@seb-inc.com

www.seb-inc.com

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 11:40 et diffusé par :