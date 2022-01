De jeunes entrepreneurs nord-côtiers développent une gamme de bières sans alcool et de seltzers aux fruits nordiques





DEC accorde une aide financière de 134 900 $ à la Microbrasserie Saint-Pancrace de Baie-Comeau pour l'acquisition d'équipements innovants.

BAIE-COMEAU, QC, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le brassage de la bière constitue l'une des plus vieilles industries canadiennes, sa consommation étant d'ailleurs bien établie dans les traditions. La bière artisanale, particulièrement, a connu un bel essor au cours des récentes années. Plusieurs brasseurs québécois sont en mode croissance et le gouvernement du Canada appuie des brasseurs d'ici pour qu'ils puissent prendre de l'expansion et répondre à l'augmentation de la demande pour leurs produits, tout en maintenant et en créant des emplois.

La Microbrasserie Saint-Pancrace, fondée par quatre actionnaires dans la trentaine, est spécialisée dans la production et la commercialisation des bières distinctives et représentatives de la Côte-Nord qui ont été largement primées depuis 2013.

Pour l'aider à franchir une nouvelle étape de sa croissance, Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde une contribution remboursable de 134 900 $ à l'entreprise. Cet appui lui permettra d'augmenter sa production de bières et de diversifier son offre en ajoutant une gamme de bières artisanales sans alcool et une eau pétillante faiblement alcoolisée, de type seltzer, aux petits fruits nordiques.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC. L'appui à ce projet permettra à la Microbrasserie Saint-Pancrace de répondre à la hausse de la demande en raison d'une forte croissance de l'achalandage touristique régional, et de faire son entrée dans le marché de la bière sans alcool, qui représente un fort potentiel de croissance au Québec et au Canada. Il permettra également la création de deux emplois, qui s'ajoutent à la trentaine d'employés en poste.

Le gouvernement du Canada a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises québécoises afin qu'elles puissent rebondir avec vigueur après la crise sanitaire. La relance économique du Québec reposera sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« La prospérité des collectivités est l'une des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi DEC appuie les entreprises locales dans leurs efforts, que ce soit pour accroître leur productivité, mettre au point de nouveaux produits ou améliorer leurs produits et services existants. Les petites et moyennes entreprises sont au coeur de la relance économique et la Microbrasserie Saint-Pancrace en est un bel exemple. Elle contribue grandement à la vitalité économique de la Côte-Nord et le succès de ce projet aura une répercussion positive sur toute la région. »

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

« Les dernières années nous ont démontré l'importance d'être agiles, diversifiés et d'avoir un réseau fort. Par ce projet, nous venons solidifier notre entreprise et nos relations avec le milieu, notamment par la création de bières sans alcool et par la valorisation de petits fruits nordiques dans de nouveaux breuvages. Évidemment, ce type de développement ne serait pas possible sans la participation de partenaires de longue date comme DEC. »

André Morin, directeur de la production et copropriétaire, Microbrasserie Saint-Pancrace

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

