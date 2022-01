Avis aux médias - Le gouvernement du Canada sera l'hôte d'un sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement





OTTAWA, ON, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Le Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral, organisé par l'ombudsman de l'approvisionnement, aura lieu le 26 et 27 janvier 2022.

Sommet sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement fédéral

Le Sommet, qui en est à sa quatrième édition, a pour but de contribuer à accroître la diversité dans la chaîne d'approvisionnement fédérale. Le Sommet présentera des programmes des secteurs public et privé qui aident les petites entreprises et les entreprises dirigées par des Autochtones, des Canadiens noirs et racialisés, des femmes, des Canadiens LGBTQ2+, des personnes handicapées et d'autres groupes sous-représentés à obtenir des contrats fédéraux.

Date : Le 26 et 27 janvier 2022, à partir de 11 h (HNE) chacun des 2 jours.

Événement Zoom : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur participation par courriel à amy.dubeau@opo-boa.gc.ca pour recevoir le lien zoom.

Conférencières

La très honorable Michaëlle Jean, ancienne Gouverneure générale du Canada

Dre Hadiya Roderique, championne de la diversité et de l'inclusion

Demande des médias : Amy Dubeau, Directrice, Communications et gestion ministérielle, Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement, amy.dubeau@opo-boa.gc.ca | 613-608-3487

