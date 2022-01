Prix du Québec - Lancement de l'appel de candidatures 2022





QUÉBEC, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de l'Économie et de l'Innovation annoncent le lancement de l'appel de candidatures pour les Prix du Québec 2022. Ces prix constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement en reconnaissance d'une carrière remarquable en culture ou en science. Neuf prix culturels et sept prix scientifiques seront remis en 2022.

Jusqu'au 14 mars prochain, toute personne ou organisation peut présenter des candidatures à l'un ou l'autre des Prix du Québec.

Prix culturels

Prix Albert-Tessier (cinéma)

(cinéma) Prix Athanase-David (littérature)

(littérature) Prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

(arts de la scène) Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

(arts d'interprétation) Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

(aménagement du territoire, architecture et design) Prix Georges -Émile-Lapalme (langue française)

-Émile-Lapalme (langue française) Prix Gérard-Morisset (patrimoine)

Prix Guy-Mauffette (radio, télévision, presse écrite et médias numériques)

(radio, télévision, presse écrite et médias numériques) Prix Paul -Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

(développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche) Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Prix Lionel-Boulet (recherche et développement en milieu industriel)

(recherche et développement en milieu industriel) Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

(sciences naturelles et génie) Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

(recherche biomédicale) Prix Relève scientifique* (recherche dans toutes les disciplines scientifiques)

Les dossiers de candidature seront évalués au printemps 2022 par des jurys composés de pairs issus de chaque domaine. Les récipiendaires recevront notamment une bourse non imposable de 30 000 $, une médaille en argent et un parchemin calligraphié. La bourse accordée à la personne lauréate du prix Relève scientifique sera de 10 000 $. Les 2 finalistes de ce prix recevront, quant à eux, un certificat de reconnaissance et une bourse non imposable de 3 000 $. Tous les récipiendaires seront dévoilés au plus tard le 30 novembre 2022.

* Concernant le prix Relève scientifique, la personne candidate doit présenter son propre dossier.

Faits saillants

Le 26 janvier 1922, l'Assemblée législative adopte à l'unanimité la Loi pour encourager la production d'oeuvres littéraires ou scientifiques présentée par Athanase David , secrétaire et registraire du Québec. La Loi vise à favoriser l'avancement de la littérature et des sciences, à seconder les efforts des écrivains et à stimuler, par l'émulation, le goût des travaux littéraires et scientifiques.

présentée par , secrétaire et registraire du Québec. La vise à favoriser l'avancement de la littérature et des sciences, à seconder les efforts des écrivains et à stimuler, par l'émulation, le goût des travaux littéraires et scientifiques. L'évolution de la législation mène à la sanction, en mars 1962, de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques . Au fil des ans, les Concours littéraires et scientifiques se modifieront ou évolueront pour devenir, en 1977, les Prix du Québec, inscrits dans cette même loi. L'année 2022 marque le centième anniversaire des Concours scientifiques et littéraires.

. Au fil des ans, les Concours littéraires et scientifiques se modifieront ou évolueront pour devenir, en 1977, les Prix du Québec, inscrits dans cette même loi. L'année 2022 marque le centième anniversaire des Concours scientifiques et littéraires. Les Prix du Québec soulignent l'oeuvre ou la carrière remarquable de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale.

