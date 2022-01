LA BAIE NOMME ALEXANDER MEYER AU POSTE DE CHEF DE L'APPROCHE CLIENTÈLE





Aujourd'hui, La Baie est heureuse d'annoncer la nomination d'Alexander Meyer au poste de chef de l'approche clientèle. Alexander sera responsable de la transformation continue des stratégies de La Baie en matière de marketing intégré, de médias sociaux et de service à la clientèle. Il mettra l'accent sur la croissance, la marque et la personnalisation. Relevant directement de Iain Nairn, président et chef de la direction, Alexander supervisera la stratégie de marque ainsi que les fonctions liées à connaissance de la clientèle, au marketing et à la création, à la fidélisation et aux communications pour La Baie et La Baie d'Hudson.

Alexander possède plus de 10 ans d'expérience et a démontré du succès en marketing, en transformation numérique, en produits et en développement des affaires au sein d'entreprises du secteur de la vente au détail reconnues à l'échelle mondiale. En 2021, pour une deuxième année de suite, son nom figurait parmi les 3 premiers de la liste des 50 meilleurs chefs du marketing de l'Australie. Au cours des cinq dernières années, Alexander a occupé le poste de chef du marketing du détaillant australien The Iconic, la plus importante destination en matière de mode et de sport en Australie et en Nouvelle-Zélande. The Iconic est membre de Global Fashion Group, le chef de file mondial de la mode en ligne dans les marchés en croissance. Auparavant, Alexander avait occupé des postes de cadre supérieur au sein de diverses entreprises, dont adidas International, Vans et Quicksilver Inc. et l'entreprise en démarrage de contenu social Hubrick.

« L'approche agile et axée sur le marketing d'Alexander nous permettra d'améliorer notre stratégie client axée sur le numérique, d'accélérer notre croissance, de favoriser l'acquisition de nouveaux clients, de renforcer la fidélisation et de stimuler la rentabilité sur toutes nos plateformes », a mentionné Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie. « La Baie est l'une des plus importantes plateformes numériques de produits de première qualité au pays, et nous sommes heureux d'accueillir Alexander, qui nous aidera à faire évoluer l'expérience client et à développer nos activités pour l'avenir. »

Commentant sa nomination, Mr. Meyer a déclaré « J'ai été impressionné par la transformation numérique rapide et innovante de La Baie, particulièrement au cours de la dernière année, et je suis impatient de me joindre à une entreprise emblématique, qui s'est donné une mission tout en développant un marketing axé sur les données et qui défend le commerce social au rythme de la culture afin d'établir une meilleure connexion avec la clientèle. »

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com, l'une des plus importantes plateformes de commerce électronique de produits de première qualité au Canada, qui comprend le Marché, en plus d'une connexion facile à un réseau de 85 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter, et TikTok.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 10:35 et diffusé par :