Eastman investira jusqu'à 1 milliard de dollars pour accélérer l'économie circulaire en construisant en France la plus grande installation de recyclage des plastiques moléculaires au monde.

PARIS, 17 janvier 2022 /CNW/ - Ce matin, le président français Emmanuel Macron et le président du conseil d'administration et chef de la direction d'Eastman (NYSE:EMN), Mark Costa, annonceront conjointement le projet d'Eastman d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans une installation de recyclage moléculaire matériau à matériau en France. Cette installation utiliserait la technologie de renouvellement du polyester d'Eastman pour recycler jusqu'à 160 000 tonnes métriques de déchets plastiques difficiles à recycler qui sont actuellement incinérés.

L'investissement permettrait de recycler suffisamment de déchets plastiques par an pour remplir 2,5 fois le stade national de football du Stade de France, tout en créant des matériaux de qualité vierge avec une empreinte carbone nettement inférieure. Eastman est le plus important investisseur à l'événement « Choose France » de cette année, qui vise à attirer des investissements étrangers en France.

Ce projet à phases multiples comprend des unités de préparation au traitement des déchets plastiques mélangés, une unité de méthanolyse pour dépolymériser les déchets et des lignes de polymères pour créer divers matériaux de première qualité à des fins de spécialités, d'emballage et de textiles. Eastman prévoit également de mettre en place un centre d'innovation pour le recyclage moléculaire qui permettrait à la France de demeurer un chef de file de l'économie circulaire. Ce centre d'innovation ferait progresser d'autres méthodes et applications de recyclage pour réduire l'incinération des déchets de plastique et laisser les matières premières fossiles dans le sol. L'usine et le centre d'innovation devraient entrer en exploitation d'ici 2025, créant environ 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects supplémentaires dans les secteurs du recyclage, de l'énergie et de l'infrastructure.

Une économie circulaire est essentielle pour faire face à la crise mondiale des déchets plastiques et à la crise climatique, qui ont toutes deux attiré l'attention en France et dans toute l'Europe. Ce partenariat à long terme entre la France et Eastman contribuera à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de durabilité, en réduisant les émissions de carbone et en favorisant une économie circulaire. La France a fait preuve d'un leadership remarquable en reconnaissant le rôle vital du recyclage moléculaire et en soutenant les investissements dans l'innovation.

Le projet d'Eastman a également obtenu le soutien d'une impressionnante liste de marques mondiales qui partagent son engagement à résoudre le problème des déchets plastiques dans le monde et considèrent le recyclage moléculaire comme un outil central pour atteindre la circularité. Les entreprises LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal et Danone ouvrent la voie en signant des lettres d'intention pour des accords d'approvisionnement pluriannuels de cette installation.

La technologie éprouvée de renouvellement du polyester d'Eastman offre une véritable circularité pour les déchets de plastique difficiles à recycler qui demeurent habituellement dans une économie linéaire. Ce matériau est habituellement incinéré parce qu'il ne peut pas être recyclé mécaniquement ou parce que la technologie existante ne permet que son décyclage. Ces déchets difficiles à recycler sont décomposés en blocs de construction moléculaires, puis réassemblés pour devenir des matériaux de première qualité sans compromis de rendement. La technologie de renouvellement du polyester d'Eastman permet la valeur potentiellement infinie des matériaux en les gardant en production, un cycle de vie après l'autre. Grâce à l'efficacité inhérente de la technologie et aux sources d'énergie renouvelables disponibles en France, les matériaux peuvent être produits avec des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % inférieures à celles produites par les méthodes traditionnelles.

« Accélérer la transition vers une économie circulaire est l'un des principaux défis des années à venir. L'important investissement d'Eastman en France démontre la volonté de notre pays d'adopter des technologies innovantes qui nous aideront à réaliser nos ambitions écologiques et économiques, en révolutionnant les capacités de recyclage du plastique de notre pays. La France s'est toujours trouvée à l'avant-garde de ce parcours, et avec Eastman, elle se donne les moyens d'atteindre les objectifs ambitieux de recyclage des plastiques fixés pour 2025. Nous sommes très heureux d'accueillir une entreprise qui détient un historique de 100 ans d'innovation à l'échelle mondiale et plus de 30 ans d'expérience dans le recyclage moléculaire », a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Le projet d'Eastman à l'échelle mondiale permettra à la France de se positionner en tant que leader européen des nouvelles technologies de recyclage et de récupération des déchets plastiques. Cet investissement est le résultat de l'approche ambitieuse de la reconquête industrielle menée par le gouvernement depuis 2017. Cela a permis à la France de devenir le pays d'Europe le plus attractif depuis 2018 pour les projets industriels. Avec ce projet, qui constitue une étape importante pour notre souveraineté, nous nous donnons les moyens de réaliser nos ambitions en matière de transition écologique tout en créant des emplois durables dans les secteurs manufacturier, énergétique et des infrastructures. Nous avons hâte de tisser cette relation avec Eastman », a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie.

« L'investissement en France constitue un pas important dans la stratégie d'Eastman visant à accélérer une économie circulaire à l'échelle mondiale. Eastman est fière de s'associer au gouvernement français pour contribuer activement aux engagements audacieux de la France et de l'UE. La France a fait preuve de son engagement envers un avenir durable et Eastman a fixé des objectifs similaires et ambitieux en matière d'économie carbone et circulaire. L'annonce d'aujourd'hui a été rendue possible grâce au soutien du président Macron, du gouvernement français et de son agence Business France, qui ont travaillé avec une urgence impressionnante pour permettre et encourager ce projet vaste et complexe. Nous avons hâte de travailler ensemble à long terme et d'offrir les innovations nécessaires pour recycler les déchets plastiques et protéger notre planète pour les générations futures.

Le projet de construction de la plus grande installation de recyclage du plastique au monde en France représente un élément important de notre stratégie globale d'économie circulaire. L'annonce d'aujourd'hui est une étape clé dans la réalisation de notre engagement. Nous devrions franchir d'autres étapes au cours des prochains mois, dont des ententes liées à la protection des déchets plastiques qui deviendront des matières premières, à l'obtention de mesures incitatives gouvernementales et à la décision concernant l'emplacement du site », a déclaré M. Costa.

À propos d'Eastman : Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon importante, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de calibre mondial, d'un important engagement de la clientèle et du développement d'applications différenciées pour accroître sa position de chef de file dans des marchés finaux attrayants comme le transport, la construction et les produits consommables. En tant qu'entreprise mondiale inclusive et diversifiée, Eastman emploie environ 14 000 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Kingsport, au Tennessee (États-Unis), génère des revenus d'environ 10 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez eastman.com/france .

