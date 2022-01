Fiona Macfarlane et Andrea Nicholls nommées au conseil d'administration de la Banque HSBC Canada





Fiona Macfarlane et Andrea Nicholls ont été nommées administratrices indépendantes au sein du conseil d'administration de la Banque HSBC Canada. Cette nomination entre en vigueur dès d'aujourd'hui.

Fiona Macfarlane était auparavant associée directrice, Colombie-Britannique et chef de l'inclusivité chez Ernst & Young (EY) Canada. Elle a commencé sa carrière de 36 ans auprès d'EY au groupe Fiscalité à Cape Town pour ensuite diriger le groupe Fiscalité chez EY Canada et occuper le poste de chef de l'exploitation du groupe Fiscalité pour les Amériques. Elle fait partie des dirigeants de la section de la Colombie-Britannique de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle a siégé au Aboriginal Business Investment Council et au International Women's Forum, Canada; elle a été chaire du comité des relations avec les employés du conseil des gouverneurs de l'Université de la Colombie-Britannique; dirigeante et membre du conseil des gouverneurs du Business Council de la Colombie-Britannique; et membre du comité d'experts en fiscalité des entreprises du ministère des Finances de la Colombie-Britannique. On lui a décerné le titre de CA honoraire pour son apport à la profession de CPA. Elle a aussi été nommée championne de la diversité au Canada par la communauté Women of Influence et a été reconnue comme l'une des femmes canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Andrea Nicholls, comptable professionnelle agréée (CPA, CA), est chef des finances de la région du Canada chez Dentons. Professionnelle des finances chevronnée, elle possède de l'expertise tant dans les secteurs des sociétés privées que publiques de divers secteurs d'activité, dont les services juridiques, la haute technologie, les services financiers, le multimédia, le numérique, les produits pharmaceutiques et les services partagés. Andrea est membre du comité de direction de la région du Canada auprès de Dentons; elle est également présidente et cofondatrice du Réseau des professionnels noirs et membre du Conseil national sur l'inclusion et la diversité de Dentons Canada. Elle a commencé sa carrière au sein de PwC Montréal et a occupé plusieurs postes de haute direction dans le secteur financier de plusieurs sociétés publiques et privées dont GE Capital, Otera Capital (filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec) et Metso Corporation. Elle siège au conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal et elle détient aussi le titre de Certified Public Accountant (CPA-États-Unis).

Voici ce qu'a déclaré Samuel Minzberg, président du conseil d'administration de la Banque HSBC Canada : «Je me réjouis du fait que Fiona et Andrea pourront faire profiter le conseil de leurs solides compétences financières. L'expertise de Fiona en matière d'inclusivité et son expérience à la direction d'une firme à l'échelle des Amériques ainsi que la vaste expérience d'Andrea au sein de nombreux secteurs d'activité sont des atouts majeurs pour la réalisation de nos objectifs de croissance.

«Notre conseil d'administration et le comité de direction maintiennent la parité hommes-femmes depuis 2013 et environ 45 % de notre effectif appartient à une minorité visible. Étant basées en Colombie-Britannique et au Québec respectivement, leur nomination renforce notre représentation dans deux marchés importants, nous aide à maintenir la parité hommes-femmes à court et à long terme et augmente la présence des minorités visibles sur le conseil.»

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux : Services aux entreprises, Services bancaires internationaux et marchés, et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. La HSBC s'est engagée à réduire les émissions nettes de ses activités et de ses financements à zéro, et travaille en collaboration avec ses clients pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires, soit en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 969 milliards de dollars américains au 30 septembre 2021, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.

