Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg





Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois et citoyen canadien honoraire qui a fait preuve de bravoure altruiste en sauvant des milliers de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois qui a pris l'initiative de sauver des milliers de personnes juives persécutées durant la Seconde Guerre mondiale.

En 1944, M. Wallenberg ouvre une ambassade de la Suède à Budapest, en Hongrie, un pays vers lequel les nazis ont déporté 400 000 hommes, femmes et enfants juifs. C'est alors qu'il entreprend de protéger la communauté juive par divers moyens peu orthodoxes.

Ce faisant, M. Wallenberg fournira des « passeports de protection » (Schutzpasses) à plus de 4 000 personnes juives. Il aménagera des hôpitaux et des garderies, il mettra en place des soupes populaires et plus de 30 maisons de transition protégées par l'ambassade suédoise où les Juifs et les Juives pourront se cacher. Quand des milliers de personnes juives seront contraintes à entreprendre la marche de la mort en novembre 1944, M. Wallenberg interviendra personnellement et à plusieurs occasions afin de sauver autant de personnes qu'il le pourra.

Pendant les 6 mois qu'il sera à Budapest, il contribuera à sauver de la persécution au-delà de 100 000 personnes juives, soit plus que toute autre personne, organisation ou administration.

Le 17 janvier 1945, M. Wallenberg est capturé par les forces soviétiques venues chasser les nazis hors de la Hongrie. Nul ne sait ce qu'il est advenu du diplomate, mais son legs perdure.

Aujourd'hui, toute la population est invitée à se souvenir du courage de M. Wallenberg, qui a été nommé le premier citoyen honoraire canadien, en 1985. Tout comme la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui aura lieu plus tard en janvier, la Journée Raoul Wallenberg est un moment propice pour réfléchir sur les atrocités de l'Holocauste et honorer les millions de victimes et de survivants, ainsi que leur famille.

Le gouvernement du Canada appuiera toujours les communautés juives d'ici et d'ailleurs tout en poursuivant sa lutte contre l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à réfléchir sur la bravoure, la bienveillance et la compassion dont a fait preuve Raoul Wallenberg ainsi qu'à réitérer notre engagement à bâtir un pays encore plus fort et plus inclusif.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 10:03 et diffusé par :