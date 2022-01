ImmunoPrecise Antibodies annonce l'octroi d'options d'achat d'actions





IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. ("IPA" ou la "Sociétéé) (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA), un chef de file de la découverte d'anticorps thérapeutiques à service complet, annonce que le 13 janvier 2022 son conseil d'administration a approuvé l'octroi de 15 000 options sur actions (les "Options") dans le cadre de son régime d'options d'achat d'actions visant à acquérir un total de 15 000 actions ordinaires dans le capital d'IPA (les "Actions ordinaires"). Les Options ont été octroyées à un certain responsable d'IPA. Chaque Option peut être exercée pour une période de six mois à compter de la date d'octroi à un prix de levée de 8,30 CAD par Action ordinaire. Un tiers des Options octroyées au responsable sera acquis tous les deux mois à compter de la date d'octroi.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant une gamme de services complète personnalisée en vue d'optimiser la diversité génétique d'anticorps et la couverture épitopique afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com.

