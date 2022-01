Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg





OTTAWA, ON, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un héros et un humaniste remarquable qui a mis sa vie en danger pour sauver des centaines de milliers de Juifs hongrois de la persécution et de la mort durant l'Holocauste.

« À titre de diplomate suédois affecté à Budapest, M. Wallenberg a mené l'une des campagnes de sauvetage les plus vastes et les plus réussies de la Deuxième Guerre mondiale. En juillet 1944, peu après son arrivée en Hongrie, il a délivré des passeports de protection spéciaux, appelés Schutz-Passes, à des milliers de Juifs, leur procurant ainsi l'immunité diplomatique et leur évitant la déportation vers les camps de la mort. Dans un contexte de plus en plus dangereux, M. Wallenberg a également mis sur pied des dizaines de maisons sécurisées fonctionnant sous la protection du drapeau suédois où se réfugiaient les Juifs fuyant la persécution. Son engagement dans cette cause ne s'est pas arrêté là. En effet, il a ensuite organisé un réseau d'hôpitaux, de soupes populaires et d'orphelinats où les Juifs étaient accueillis en toute sécurité dans la Hongrie sous occupation nazie, en 1944 et au début de 1945.

« En six mois, M. Wallenberg a sauvé plus de Juifs de l'Holocauste que n'importe quel autre individu, groupe ou gouvernement. Tragiquement, il est disparu en 1945, vers la fin de la guerre, après avoir été arrêté par les forces soviétiques. Bien que son sort reste inconnu, M. Wallenberg nous laisse un héritage qui se perpétue dans le témoignage des survivants et dans les vies sauvées. Sa mémoire se perpétue également grâce aux monuments, institutions, prix et mentions honorifiques qui portent maintenant son nom à travers le monde. En 1985, le gouvernement du Canada a fait de M. Wallenberg son premier citoyen d'honneur. De plus, en 2001, il a désigné le 17 janvier - date de la disparition de M. Wallenberg en 1954 - comme étant la Journée Raoul Wallenberg, veillant ainsi à ce que son exemple personnel d'héroïsme, de courage et de décence ne soit jamais oublié. Le 13 octobre 2021, au Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, le gouvernement du Canada s'est également engagé à utiliser l'héritage de Raoul Wallenberg comme modèle d'inspiration pour éduquer et sensibiliser les gens à l'Holocauste et à l'antisémitisme au Canada.

« Le travail accompli par M. Wallenberg était un symbole d'espoir pendant les jours les plus sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement du Canada continuera toujours à combattre et à rejeter l'antisémitisme, la haine et le racisme sous toutes leurs formes. En novembre dernier, nous avons reconduit l'honorable Irwin Cotler dans ses fonctions d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement continuera également à honorer M. Wallenberg, ainsi que les victimes et les survivants de l'Holocauste, en défendant nos principes fondamentaux de paix, de liberté, de démocratie et de droits de la personne lorsqu'ils sont menacés.

« En ce jour, j'encourage tous les Canadiens à s'inspirer de l'héritage de M. Wallenberg. Son courage indéniable nous rappelle de protéger nos populations les plus vulnérables et de lutter contre la discrimination en cherchant à bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus compatissante au pays et à travers le monde. »

