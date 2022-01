CGTN America lance la campagne médiatique « Together For A Shared Future »





PÉKIN, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CGTN America lance la campagne médiatique « Together For A Shared Future ». Le programme comprend des messages vidéo d'invités de marque, les espoirs d'un membre senior du CIO et d'athlètes olympiques pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, ainsi que les célébrations du Nouvel An Chinois pour l'année du tigre à Washington, D.C.

Le président et rédacteur en chef de China Media Group, Shen Haixiong, a diffusé un message vidéo en ligne présentant au monde entier un studio de livestreaming 5G à la pointe de la technologie.

Dans son message vidéo, Shen invite ses collègues des médias du monde entier à utiliser le studio, aménagé sur le train à grande vitesse utilisé pendant les Jeux.

Il affirme que la Chine est prête pour les Jeux et nous invite à être « ensemble pour un avenir partagé. »

L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a également partagé un message vidéo spécialement adressé aux fans de hockey sur glace, expliquant que les gens aiment ce sport parce que le jeu reflète « l'esprit sportif du respect mutuel » et le « fair-play ».

L'ambassadeur Qin Gang a également déclaré que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin a recours à la meilleure technologie de fabrication de glace au monde, et enregistrera un bilan « zéro émission carbone ».

Dick Pound, membre senior du Comité international olympique, ainsi que d'autres personnalités du monde olympique, ont également partagé leur enthousiasme pour la prochaine compétition en Chine.

Plusieurs joueurs américains, dont Shawn White, triple médaillé d'or olympique américain, ont fait part de leur optimisme au sujet des prochains Jeux, montrant un grand empressement à concourir à Pékin sur la scène mondiale.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 coïncident avec le Nouvel An chinois. CGTN America a démarré une célébration du sport, de l'unité et du bonheur pour la prochaine année du tigre au Capital One Arena à Washington, D.C.

Les fans ont reçu des cadeaux, notamment des tigres et des pandas en peluche.

