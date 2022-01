Suspension de la négociation par l'OCRCVM - POW.PR.F

Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces par part de janvier 2022 pour certains fonds négociés en bourse (FNB), comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits le 24...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Power Corporation of Canada Symbole TSX : POW.PR.F Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 8 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de...