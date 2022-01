Inversago Pharma complète l'étude clinique de phase 1 sur la principale molécule d'une nouvelle classe d'inhibiteurs des CB1 à la périphérie, et fournit une mise à jour de sa stratégie d'entreprise





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), le leader en inhibiteurs de CB1 périphériques, annonce aujourd'hui la conclusion avec succès de l'étude clinique de phase 1 menée sur sa molécule INV-202, visant à traiter les complications liées aux troubles métaboliques. Les résultats favorables de cette étude au niveau de l'innocuité, de la tolérance et du profil pharmacocinétique justifient un examen approfondi du INV-202, et c'est pourquoi la Société compte aller résolument de l'avant avec des essais cliniques de stade ultérieur.

« Les données obtenues sur les sujets ayant reçu quotidiennement et par voie orale le INV-202, notre agoniste inverse / antagoniste du récepteur CB1 périphérique de nouvelle classe, ont dépassé nos attentes », a déclaré Dr François Ravenelle, chef de la direction d'Inversago. « En se basant sur ces données, nous avons décidé de développer en priorité le INV-202, tout en continuant de faire progresser notre pipeline d'inhibiteurs du CB1 distinctifs ».

En raison de ces résultats de phase 1 encourageants et de l'ensemble des données précliniques recueillies, Inversago a hâte de débuter le développement clinique de phase 2 sur le INV-202.

« En raison du grand nombre de personnes1 affectées par les troubles métaboliques et leurs complications à l'échelle mondiale, le INV-202 s'avère très prometteur comme traitement », a déclaré Dr Glenn Crater, chef de la direction médicale d'Inversago. « Nous avons effectué des progrès significatifs dans notre compréhension de la biologie du récepteur CB1 et dans la validation du profil de médicament désiré. La capacité de passer en phase 2 constitue un jalon important, alors que nous continuons de travailler à la définition du profil d'innocuité et d'efficacité de nos inhibiteurs de CB1 périphériques ».

La biologie du récepteur CB1 et son profil thérapeutique sont bien documentés, tant au niveau préclinique que clinique. Au début des années 2000, plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques ont massivement investi dans cette biologie et ont fait la démonstration de l'énorme potentiel thérapeutique que l'inhibition du récepteur CB1 pourrait procurer aux patients affectés par un syndrome métabolique.

Les inhibiteurs du récepteur CB1 actifs à la périphérie, comme le INV-202 d'Inversago, leader d'une nouvelle classe de molécules, ont le potentiel de procurer les mêmes bénéfices cliniques tout en évitant les effets psychiatriques associés à la classe précédente d'inhibiteurs centraux, dus à leur ciblage des récepteurs cérébraux. Le développement d'une inhibition sécuritaire et efficace des récepteurs CB1 à la périphérie est l'occasion d'aborder un grand nombre de besoins médicaux non comblés affectant un nombre de plus en plus important de patients à l'échelle mondiale.

À propos d'Inversago Pharma

Basée à Montréal (Canada), Inversago Pharma est une société de biotechnologie à capitaux privés de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la néphropathie diabétique (ND), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité, l'hypertriglycéridémie (HTG), le diabète de type 1 (DT1) et le syndrome de Prader-Willi (SPW), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (MPI-FP), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

Pour davantage de renseignements, visitez www.inversago.com.

