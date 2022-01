Solutions Mieux-être LifeWorks étend ses programmes de santé mentale et de mieux-être à des millions d'autres personnes dans le monde





Solutions Mieux-être LifeWorks, chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens, a élargi l'accès à ses programmes Soins immédiats, à l'Indice de mieux-être global et à d'autres fonctionnalités de l'application LifeWorks dans 25 pays et dans 20 langues.

Il s'agit de la plus importante expansion de services faite ces dernières années par l'organisation, et ce, dans le but de répondre à la demande mondiale accrue pour du soutien en santé mentale et en mieux-être attribuable à la pandémie de COVID-19. Cette gamme étendue de services proactifs et de confiance complète les services actuels de counseling, d'accompagnement et de soutien pratique au quotidien déjà offerts en tout temps dans ces pays et dans ces langues.

Principales fonctionnalités comprises dans cette expansion de services :

L'Indice de mieux-être global, qui offre des évaluations numériques relativement aux quatre piliers du mieux-être ? mental, financier, social et physique ? et fournit des données et des recommandations personnalisées afin d'améliorer la santé des participants.

Les programmes autoguidés Soins immédiats, qui aident les utilisateurs à résoudre des problèmes de stress, de dépression et d'anxiété.

Le fil de nouvelles et les fonctionnalités de reconnaissance dont l'application LifeWorks est dotée, qui aident à créer un sentiment d'appartenance et une culture axée sur le mieux-être.

Des défis mieux-être organisationnels et individuels, comme des défis de pas pour favoriser la santé physique et sociale, ainsi que des défis axés sur le changement d'habitudes, en lien notamment avec l'alimentation, le sommeil, la consommation, et plus encore.

Fonctionnalités offertes dans 25 pays et dans 20 langues de plus :

Les pays sont : Taïwan, Suisse, Singapour, France, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Pays-Bas, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, Irlande, Vietnam, Thaïlande, Hongrie, Turquie, Allemagne, Pologne, Brésil, Italie, Portugal, Mexique, Maurice.

Les langues sont : le chinois traditionnel, le français (européen), l'italien, l'allemand, le chinois simplifié, le malais, le japonais, le thaï, l'espagnol (latino-américain), le portugais brésilien, le portugais européen, l'indonésien, le tagalog, le vietnamien, le turc, le polonais, le hongrois, le néerlandais, l'hindi et le coréen.

Citation de Neil King, président, Solutions en santé intégrées et vice-président exécutif

« Le besoin en ressources de mieux-être numériques efficaces et accessibles n'a jamais été aussi criant. Les gens du monde entier ont de plus en plus besoin de solutions de soins autoguidés qui conviennent à leur horaire, à leur mode de vie et à leur façon d'apprendre, et qui sont offertes dans leur langue d'usage principale. Grâce à cette expansion, nos services de confiance sont désormais accessibles à plus d'organisations dans le monde, ce qui accroît notre portée et nous permet d'avoir un effet positif sur un plus grand nombre de personnes au moyen d'outils de mieux-être numériques intéressants et pertinents culturellement. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solution Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

