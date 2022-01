ALPHA BLUE OCEAN ANNONCE UN FINANCEMENT DE 14M D'EUROS EN FAVEUR D'HALO COLLECTIVE





Alpha Blue Ocean, le family-office fondé par Pierre Vannineuse est fier de soutenir la croissance d'Halo Collective, entreprise de cannabis de premier plan, intégrée verticalement, qui cultive, extrait, fabrique et distribue des fleurs, des huiles et des concentrés de cannabis de qualité.

Avec ce nouvel accord de financement de 14 millions de dollars canadiens, ABO soutien la stratégie d'expansion d'Halo dans le domaine des nutraceutiques neurotropes.

Avec l'objectif systématique d'être à la pointe de l'investissement dans les secteurs à forte croissance, ce financement renforce la position d'ABO en tant que pionnier et leader dans la mise en place de solutions de financement alternatives pour les petites et moyennes entreprises du monde entier.

La nouvelle solution financière dévelloppée pour cet accord assure une facilité de prêt non garantie de 14 millions de dollars canadiens en deux tranches de 7 millions de dollars canadiens chacune, Halo conservant toute sa capacité à contrôler le niveau de financement requis et sa dilution.

Amine Nedjai, CEO d'Alpha Blue Ocean : « Nous suivons l'évolution du marché mondial du cannabis depuis un certain temps. Halo Collective, c'est une histoire, un engagement et un savoir-faire qui a prouvé toute sa résilience dans un marché complexe et incertain. Avec Alpha Blue Ocean, nous sommes très heureux de contribuer à leur développement et à l'accroissement de leur rayonnement sur le marché mondial. »

Kiran Sidhu, CEO de Halo Collective « Alpha Blue Ocean est un family-office qui a su montrer une analyse fine et pointu de notre marché. Ils ont compris les exigences de Halo Collective et ont élaboré pour nous une solution financière sur mesure. Leur professionnalisme, leurs résultats et leurs références nous ont définitivement convaincu. »

Walied Soliman, avocat chez Norton Rose : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme conseillers juridiques d'ABO pour cette transaction et nous les remercions pour leur confiance . Notre équipe a travaillé dur pour les aider à mettre en oeuvre cette nouvelle solution de financement, inédite pour une société nord-américaine cotée en bourse. »

A propos d'Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un pionnier et acteur significatif du financement alternatif et structuré en Europe, notamment dans les secteurs des biotechnologies et des technologies médicales. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse est à l'initiative de plus de 80 solutions de financements pour plus de 1,5 milliards d'euros déployés à travers 15 pays et a étendu sa portée aux marchés nord-américains et asiatiques.

Pour toute information complémentaire ou demande d'entretien avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, veuillez nous contacter à l'adresse pr@abo.co.

