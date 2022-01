Classement Glassdoor 2022 - La Ville de Montréal parmi les meilleurs employeurs au Canada





MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se réjouit de faire partie des 25 meilleurs employeurs au Canada, selon le classement 2022 de Glassdoor . La plateforme s'appuie notamment sur les contributions anonymes d'employées et d'employés ayant soumis un avis sur leur entreprise, afin de classer les lauréats de la liste des Meilleurs employeurs 2022 au Canada . Au 18e rang de ce classement, la Ville de Montréal se démarque avant tout pour l'équilibre entre le travail et la vie professionnelle, catégorie dans laquelle elle obtient le score le plus élevé. Selon celles et ceux qui ont commenté, Montréal tire également son épingle du jeu en matière de diversité et d'inclusion, de même qu'en ce qui a trait à la rémunération et aux avantages sociaux.

« Notre administration a à coeur le bien-être des employé-es de la Ville de Montréal et travaille sans relâche à créer des milieux de travail inclusifs, respectueux et attractifs. Le classement 2022 de Glassdoor vient confirmer que nos efforts portent fruits. Nous poursuivrons notre travail afin de nous assurer que le visage de la Ville corresponde à celui du Montréal d'aujourd'hui et de demain et nous continuerons de miser sur la qualité de vie offerte aux employé-es de la Ville pour maintenir notre statut d'employeur de choix », a déclaré la présidente du comité exécutif et responsable des ressources humaines, Dominique Ollivier.

Le bien-être des employées et employés est prioritaire pour la Ville de Montréal, qui prend les moyens nécessaires pour leur assurer un milieu de travail sain, stimulant et respectueux. Les résultats de ce classement s'inscrivent en cohérence avec les efforts déployés depuis plusieurs années dans la mise en place d'un cadre de travail permettant de concilier vie de famille et activités professionnelles, notamment par la possibilité d'avoir un horaire flexible et de faire du télétravail, de même que des congés pour des événements familiaux.

Travailler pour la Ville de Montréal, c'est avoir un impact significatif sur la qualité de vie de la population et contribuer directement à l'amélioration des services qui lui sont offerts. C'est assurer au quotidien un service de proximité et de qualité, en mettant ses compétences à profit via une panoplie de projets, de fonctions et de milieux stimulants. La lutte contre les changements climatiques, l'habitation et les grands chantiers d'aménagement urbain, ne sont que quelques exemples de ce qui mobilise nos équipes au quotidien.

La Ville de Montréal mise sur la valorisation de l'expertise à l'interne et sur le développement des compétences par diverses actions qui permettent à ses employées et employés de faire progresser leur carrière, notamment via des parcours d'accueil et d'intégration des nouvelles recrues, des formations continues et des programmes de mentorat.

Soucieuse d'avoir une fonction publique à l'image de la population montréalaise, la Ville met également en place des mesures concrètes en matière d'embauche et d'inclusion, de même que pour lutter contre toute forme de racisme et de discriminations systémiques au sein de ses équipes.

En plus d'un salaire compétitif, la Ville offre plusieurs avantages sociaux, tels qu'un programme d'assurances collectives pour répondre aux besoins individuels et familiaux, un régime de retraite à prestations déterminées, un plan de vacances avantageux, un supplément aux congés de maternité et d'adoption, ainsi qu'un congé parental.

Rappelons que la Ville de Montréal compte plus de 28 000 employées et employés talentueux et dédiés, qui, tous les jours, mettent leur expertise à profit pour assurer le bien-être de la population et contribuer au développement de la métropole.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :