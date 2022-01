/R E P R I S E -- Invitation de presse : découvrez Vast Body. Mouvements infinis au Musée de la civilisation/





QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, vous invite à faire l'expérience d'une oeuvre interactive qui explore le potentiel du corps en mouvement et celui de l'intelligence artificielle : Vast Body. Mouvements infinis

LE MERCREDI 19 JANVIER 2022

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

85, RUE DALHOUSIE, QUÉBEC, À L'ENTRÉE DES GROUPES

Afin d'être en mesure de respecter les règles de distanciation, deux plages horaires sont mises à votre disposition. Afin de bien coordonner vos présences, confirmez votre choix de plage horaire, parmi les suivantes, auprès des contacts de presse :

10 h 30

11 h 30

Les artistes Caroline Robert et Vincent Morisset du studio AATOAA ont créé l'oeuvre Vast Body, une installation interactive qui teste les limites : celles de la technologie, celles des danseurs et danseuses, les vôtres. L'exposition Vast Body. Mouvements infinis présente cette oeuvre pour la première fois en contexte muséal. Vast Body analyse des millions d'images pour isoler ce qui rend le mouvement unique. Chaque geste proposé devient un mot dans le vocabulaire corporel, un langage universel. L'installation interactive détecte les mouvements, les analyse et elle renvoie ensuite le mouvement repéré à travers le corps d'un danseur, d'un alter ego, engageant le visiteur dans la création même.

Vast Body est une création de Vincent Morisset et Caroline Robert du studio AATOAA.

