L'investissement simplifié : la TD lance la nouvelle appli mobile NégociTitres TD

Ce nouveau service constitue la prochaine évolution de la négociation mobile, offrant 50 opérations sur actions sans commission et un nombre illimité d'opérations sans commission sur les fonds négociés en bourse (FNB) TD

TORONTO, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens adoptent les placements autogérés en ligne, Placements directs TD lance une nouvelle appli mobile pour négocier à la bourse, NégociTitresMC TD. Grâce à sa conception simple et conviviale, ainsi qu'à ses tutoriels intégrés, NégociTitres TD facilite les choses pour les nouveaux investisseurs.

Selon un sondage de la TD mené pour NégociTitres TD, les trois quarts (74 %) des Canadiens sondés croient qu'ils ont besoin d'expérience avant de commencer à négocier et à investir, et 30 % n'ont jamais investi parce qu'ils pensent ne pas avoir assez d'argent pour le faire. La plateforme NégociTitres TD a été conçue dans cet esprit : aider tous les investisseurs, débutants ou moins expérimentés, peu importe leur budget, à commencer leur parcours de placement avec confiance.

NégociTitres TD n'exige aucun solde minimum ni aucuns frais mensuels et offre une structure de tarification comprenant 50 opérations sur actions sans commission par année. Elle comprend également un nombre illimité d'opérations sans commission sur tous les FNB TD, ainsi que des comptes en dollars américains pour éviter les frais de conversion de devises. NégociTitres TD intègre également des vidéos éducatives et des ressources sur les placements pour les utilisateurs, en plus de donner accès à une équipe de spécialistes en placements agréés prêts à aider et à répondre aux questions au besoin.

« Les investisseurs cherchent une solution de placement simple et abordable, directement sur leur appareil mobile, déclare Tony Ierullo, vice-président, Nouveaux investisseurs et Solutions pour les investisseurs émergents, Placements directs TD. Avec l'appli mobile NégociTitres TD, ils disposeront des outils pour commencer à négocier et à investir avec confiance. La façon dont les personnes investissent change et nous ne pouvons pas être plus heureux d'être à l'avant-garde afin de faciliter les placements pour tous les Canadiens. »

NégociTitres TD comprend les principales caractéristiques suivantes :

50 opérations sur actions sans commission par client par année

Opérations gratuites sur les 38 FNB TD, y compris les Portefeuilles FNB En un clic TD

Compte en dollars américains pour aider les clients à éviter les frais de conversion de devises lors de l'achat ou la vente d'actions américaines

Cotes boursières et données du marché en temps réel

Possibilité de créer et gérer une liste de titres à surveiller

Vidéos et ressources éducatives intégrées

Capacité d'établir des plans de placement alignés sur vos objectifs

Soutien d'une équipe de spécialistes en placements agréés

Les objectifs à long terme, les titres prisés et la peur de rater une bonne occasion font partie des principaux facteurs de motivation qui incitent les investisseurs à s'aventurer dans le marché. Selon le sondage de la TD, beaucoup de gens investissent pour un objectif à long terme comme leur retraite (51 %). L'envie de tirer parti des actions populaires (19 %) et la peur de rater une occasion (5 %) jouent aussi un rôle.

« Pendant la pandémie, nous avons observé une hausse importante de la demande de placement en ligne, de plus en plus de personnes essayant d'investir par elles-mêmes depuis leur domicile, et pour la première fois, affirme Tony Ierullo. Par conséquent, les opérations et les ouvertures de comptes ont atteint de nouveaux sommets. Cette croissance du nombre de comptes et des volumes d'opérations est principalement due à des investisseurs plus jeunes. C'est pourquoi il était important pour nous de lancer une appli conviviale, avec de faibles frais d'opérations et du soutien offert pour rendre les placements accessibles à ce segment émergent qui connaît une croissance rapide. »

NégociTitres TD est l'évolution d'AppuiObjectifsMC TD, un service offert par Placements directs TD lancé en octobre 2020. NégociTitres TD offre une plateforme améliorée et une expérience utilisateur bonifiée, en plus de simplifier grandement les choses pour les nouveaux et jeunes investisseurs. Il s'agit du plus récent service offert par Placements directs TD, le plus important service de courtage en ligne autogéré au Canada, qui comprend également la plateforme la plus populaire de la société, CourtierWeb.

NégociTitres TD

Opérations sur

fonds négociés

en bourse (FNB) 50 premières

opérations

sur actions par an Après les 50 premières opérations

par an Sans frais Actions canadiennes et

américaines Actions canadiennes Actions américaines Sans frais 9,99 $ CA 9,99 $ US

Pour en savoir plus sur NégociTitres TD et télécharger l'appli, visitez : NegociTitresTD.TD.com.

À propos du sondage de la TD

Le Groupe Banque TD a confié à Léger le mandat de mener un sondage en ligne auprès de 1 503 Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 18 ans, entre le 24 et le 26 décembre 2021, au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d'erreur de ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

